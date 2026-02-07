Ídolo do Fluminense e do Palmeiras, Felipe Melo se manifestou sobre a chegada de Jhon Arias no Verdão. O ex-jogador foi companheiro de time do colombiano no Tricolor das Laranjeiras e falou sobre a polêmica reação da torcida do clube carioca.

- Situação complicada. Olha, tanto esforço para ir para a Europa, realizar um sonho. Eu imagino o sonho, jogar uma Premier League. O Fluminense abriu uma porta importante, ajudou ele a ir para Europa, além de fazê-lo o grande jogador que é. Se fosse comigo, esse esforço não seria em vão. Eu ficaria na Europa, não iria me conformar só com seis meses - começou o ex-jogador sobre ida de Arias, ex-Fluminense, para o Palmeiras.

- Não concordo em tirar o Arias como ídolo, mas eu entendo. Nunca fico em cima do muro. Nesse caso, eu entendo o torcedor, muito. Ele falou que só voltaria para o Fluminense e foi para o Palmeiras. Entendo, mas nada vai apagas a história dele, a idolatria, a importância. Eu não tiraria como ídolo, mas a torcida tem argumento para fazer tal coisa - completou Felipe Melo, ídolo de Palmeiras e Fluminense.

Felipe Melo se manifestou sobre ida de Arias ao Palmeiras (Foto: MARCELO GONÇALVES/Fluminense FC)

Veja fala de Felipe Melo na íntegra

Palmeiras anuncia Jhon Arias, ex-Fluminense, como novo reforço

O Palmeiras anunciou, neste sábado (7), a contratação de Jhon Arias, ex-Fluminense, que estava no Wolverhampton, da Inglaterra. O vínculo do atacante de 28 anos foi firmado até dezembro de 2029.

Para ter o colombiano, o Palmeiras venceu a concorrência de Fluminense, que tinha prioridade contratual pelo jogador, e Flamengo, que também fez proposta. A oferta palmeirense foi de 25 milhões de euros (155 milhões de reais na cotação atual).

O Fluminense ofereceu 20 milhões de euros depois do Palmeiras, que foram prontamente negados pelos ingleses. No caso do rival carioca, o valor proposto foi de 22 milhões, mas dessa vez Arias negou por conta do vínculo com o Tricolor.

