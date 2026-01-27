O Porto venceu o Gil Vicente por 3 a 0 na segunda-feira (26), no Estádio do Dragão, em partida válida pela 19ª rodada da Liga Portugal. O confronto marcou a terceira atuação de Thiago Silva com a camisa do clube na competição nacional e, pela terceira vez, a equipe portista não sofreu gols, desempenho destacado por torcedores nas redes sociais.

Como foi a partida? ⚽

O placar foi aberto pelo centroavante e artilheiro Samu Aghehowa, aos 37 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti. Próximo do término da partida, o lateral-direito Martim Fernandes marcou o segundo gol aos 30' da etapa final, e o brasileiro William Gomes, ex-São Paulo, definiu o resultado aos 41'. Em um confronto equilibrado, o Porto terminou o jogo com 58% de posse de bola e maior número de finalizações em relação ao adversário, 14 contra 11.

Defensivamente, o goleiro Diogo Costa teve atuação decisiva ao realizar cinco defesas na partida. Além disso, a linha defensiva formada por Martim, a dupla de zaga composta por Thiago Silva e Jan Bednarek, e Jakub Kiwior na lateral esquerda mostrou solidez ao longo dos 90 minutos. Sobre o desempenho do atleta em destaque, confira comentários de torcedores nas redes sociais:

Tradução: Três jogos sem gols em três partidas para Thiago Silva no Porto.

Tradução: Thiago Silva não sofreu gols em seus três primeiros jogos pelo Porto. O Porto sofreu apenas 4 gols em seus primeiros 19 jogos do campeonato!

Tradução: Thiago Silva tem 41 anos e ainda joga em alto nível no clube.

Tradução: Thiago Silva é um dos zagueiros mais subestimados do mundo, tendo defendido o Porto e sofrido apenas 4 gols nesta temporada até o momento, além de suas conquistas passadas.

Com o resultado, o Porto reafirmou sua posição na liderança do campeonato, com 55 pontos em 19 rodadas, fruto de 18 vitórias e um empate, além de 40 gols marcados e apenas quatro sofridos. Apesar da derrota, o Gil Vicente mantém boa campanha e ocupa a quinta colocação, com 31 pontos.

Martim Fernandes, do Porto, celebra o segundo gol da equipe contra o Gil Vicente, no Estádio do Dragão (Foto: Miguel Riopa/AFP)

Thiago Silva no Porto 🔵

Thiago acertou com o Porto em dezembro de 2025 após concluir a temporada pelo Fluminense e firmou contrato até junho de 2026, ao fim da atual temporada europeia. Há, ainda, a possibilidade de extensão do vínculo por mais um ano, até meados de 2027, cenário em que o defensor teria 42 anos ao término do contrato.

Esta representa a segunda passagem do astro pelo clube português, já que integrou o elenco na temporada 2004/05, quando atuou apenas em partidas da equipe B. O retorno à Europa atendeu a um desejo pessoal do atleta, que buscou ficar mais próximo da família, mantida em Londres durante sua passagem pelo futebol brasileiro.

