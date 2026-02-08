Mbappé marca, Carreras faz pintura e Real Madrid vence o Valencia em La Liga

O Real Madrid superou os desfalques de Vini Jr e Bellingham para vencer o Valencia por 2 a 0, neste domingo (8), no Mestalla. Em um jogo marcado pelo domínio tático e defensivo, o time merengue contou com uma bela jogada individual de Carreras e do artilheiro Kylian Mbappé para garantir três pontos fundamentais na luta pelo título da La Liga.

Como foi Valencia x Real Madrid?

O primeiro tempo do duelo foi marcado pela forte atuação defensiva de ambos os times. O Valencia, preocupado em se defender contra o segundo melhor ataque do campeonato, não deu sustos ao goleiro merengue na etapa inicial. As melhores chances vieram do Real Madrid: Mbappé, aos 19', parou em uma boa defesa do goleiro após chute cruzado; aos 24', o francês cortou o zagueiro, que conseguiu se recuperar a tempo de travar a finalização. Outro que teve boa oportunidade foi David Jiménez, garoto de La Fábrica, que infiltrou pela direita e bateu firme após passe de Mbappé.

O segundo tempo seguiu o mesmo enredo. O primeiro chute a gol ocorreu apenas aos 62', com Valverde arriscando de fora da área para defesa segura de Dimitrievski. No entanto, aos 65', o placar foi aberto: após passe de Huijsen, o lateral-esquerdo Álvaro Carreras, que chegou ao clube por € 50 milhões nesta temporada após se destacar no Benfica, fez um belo gol ao driblar três marcadores do Valencia.

Álvaro Carreras, lateral-esquerdo do Real Madrid, comera gol marcado contra o Valencia em partida válida pela 23ª rodada da La Liga (Foto: Jose Jordan / AFP)

Uma notícia positiva para o Real Madrid foi o retorno de Alexander-Arnold, que entrou aos 75' no lugar de David Jiménez, voltando a atuar após mais de dois meses afastado por uma ruptura muscular. Com o Valencia lançado ao ataque pelo treinador Carlos Corberán, os espaços surgiram e, aos 91', Mbappé ampliou e fechou a conta. Com o resultado, o Real Madrid segue na caça ao rival e agora está a apenas um ponto do Barcelona na tabela.

O que vem por aí?

O Real Madrid volta a jogar no próximo sabado (14), às 19h (horário de Brasília), pela 24ª rodada da La Liga na busca de ultrapassar o Barcelona e retomar a ponta da tabela. O Valencia, por sua vez, terá um clássico pela frente. No próximo domingo (15) a equipe visita o Levante, às 14h30 (horário de Brasília), procurando se afastar da zona de rebaixamento.