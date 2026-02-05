41 anos! Veja o raio-x dos gols de Cristiano Ronaldo por idade na carreira
Como um bom vinho, português mostra que melhora sua qualidade a cada temporada
Cristiano Ronaldo completa mais uma volta no sol neste 5 de fevereiro, e o ano de 2026 promete ser decisivo para o legado da lenda no esporte. Aos 41 anos, o atacante busca alcançar o gol de número 1000 na carreira e precisa de 39 tentos para atingir a marca. Para dimensionar a longevidade do craque, o Lance! elaborou um comparativo do número de gols do astro de acordo com a idade.
Interminável ⏳
Nascido em 1985, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nasceu no Funchal, na Ilha da Madeira, e estava destinado a entrar para a história do futebol. Iniciou a carreira profissional aos 17 anos, em 2002, com a camisa do Sporting, um dos três grandes clubes de Portugal. Após apenas uma temporada, deu início a uma trajetória vitoriosa no futebol internacional, com passagens pelos principais clubes dos países onde atuou.
Defendeu o Manchester United entre 2003 e 2009, período em que se destacou como ponta esquerda habilidoso, antes de marcar época no Real Madrid como goleador nato. Em seguida, na Juventus, afirmou-se como centroavante de área decisivo, retornou posteriormente ao United para uma segunda passagem e, depois, transferiu-se para o Al-Nassr, onde se tornou um dos principais rostos do projeto esportivo do país.
Ao longo de toda a carreira, manteve o mesmo protagonismo pela seleção portuguesa, sempre com a mesma entrega. A seguir, confira os números do jogador por idade, que comprovam seu profissionalismo ao longo dos 24 anos dedicados ao esporte:
|Idade
|Gols
|Clubes/Seleção
17 anos
5
Portugal e Sporting
18 anos
1
Portugal, Manchester United e Sporting
19 anos
17
Portugal e Manchester United
20 anos
13
Portugal e Manchester United
21 anos
26
Portugal e Manchester United
22 anos
40
Portugal e Manchester United
23 anos
30
Portugal e Manchester United
24 anos
28
Portugal, Real Madrid e Manchester United
25 anos
53
Portugal e Real Madrid
26 anos
59
Portugal e Real Madrid
27 anos
67
Portugal e Real Madrid
28 anos
64
Portugal e Real Madrid
29 anos
60
Portugal e Real Madrid
30 anos
58
Portugal e Real Madrid
31 anos
54
Portugal e Real Madrid
32 anos
53
Portugal e Real Madrid
33 anos
49
Portugal, Juventus e Real Madrid
34 anos
45
Portugal e Juventus
35 anos
40
Portugal e Juventus
36 anos
41
Portugal, Manchester United e Juventus
37 anos
17
Portugal e Manchester United
38 anos
53
Portugal e Al-Nassr
39 anos
50
Portugal e Al-Nassr
40 anos
38
Portugal e Al-Nassr
Um dos maiores da história? 🐐
Aos 41 anos, erra quem pensa que Cristiano está próximo do fim da carreira. O contexto é desafiador tanto no clube, diante de sua insatisfação com a gestão do Al-Nassr — ao ponto de se recusar a entrar em campo — quanto na seleção portuguesa, onde se aproxima de sua última competição, a Copa do Mundo de 2026, a sexta de sua trajetória, um recorde. Individualmente, persegue a marca histórica de 1000 gols oficiais, um feito jamais alcançado por qualquer atleta.
De todo modo, se parasse de jogar hoje, Ronaldo já estaria na história do esporte por toda a sua trajetória única, uma das principais inspirações para uma legião de futuros jogadores e torcedores ao redor do mundo. A seguir, o Lance! também separa seus principais feitos por clubes e pela seleção, tanto em conquistas coletivas quanto em realizações individuais.
