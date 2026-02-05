menu hamburguer
Futebol Internacional

41 anos! Veja o raio-x dos gols de Cristiano Ronaldo por idade na carreira

Como um bom vinho, português mostra que melhora sua qualidade a cada temporada

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 05/02/2026
12:21
Atualizado há 2 minutos
Cristiano Ronaldo no jogo de Portugal contra Hungria pelas Eliminatórias (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Cristiano Ronaldo (#7) antes da partida entre Portugal e Hungria, válida pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Cristiano Ronaldo completa mais uma volta no sol neste 5 de fevereiro, e o ano de 2026 promete ser decisivo para o legado da lenda no esporte. Aos 41 anos, o atacante busca alcançar o gol de número 1000 na carreira e precisa de 39 tentos para atingir a marca. Para dimensionar a longevidade do craque, o Lance! elaborou um comparativo do número de gols do astro de acordo com a idade.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Interminável ⏳

Nascido em 1985, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nasceu no Funchal, na Ilha da Madeira, e estava destinado a entrar para a história do futebol. Iniciou a carreira profissional aos 17 anos, em 2002, com a camisa do Sporting, um dos três grandes clubes de Portugal. Após apenas uma temporada, deu início a uma trajetória vitoriosa no futebol internacional, com passagens pelos principais clubes dos países onde atuou.

Defendeu o Manchester United entre 2003 e 2009, período em que se destacou como ponta esquerda habilidoso, antes de marcar época no Real Madrid como goleador nato. Em seguida, na Juventus, afirmou-se como centroavante de área decisivo, retornou posteriormente ao United para uma segunda passagem e, depois, transferiu-se para o Al-Nassr, onde se tornou um dos principais rostos do projeto esportivo do país.

Ao longo de toda a carreira, manteve o mesmo protagonismo pela seleção portuguesa, sempre com a mesma entrega. A seguir, confira os números do jogador por idade, que comprovam seu profissionalismo ao longo dos 24 anos dedicados ao esporte:

IdadeGolsClubes/Seleção

17 anos

5

Portugal e Sporting

18 anos

1

Portugal, Manchester United e Sporting

19 anos

17

Portugal e Manchester United

20 anos

13

Portugal e Manchester United

21 anos

26

Portugal e Manchester United

22 anos

40

Portugal e Manchester United

23 anos

30

Portugal e Manchester United

24 anos

28

Portugal, Real Madrid e Manchester United

25 anos

53

Portugal e Real Madrid

26 anos

59

Portugal e Real Madrid

27 anos

67

Portugal e Real Madrid

28 anos

64

Portugal e Real Madrid

29 anos

60

Portugal e Real Madrid

30 anos

58

Portugal e Real Madrid

31 anos

54

Portugal e Real Madrid

32 anos

53

Portugal e Real Madrid

33 anos

49

Portugal, Juventus e Real Madrid

34 anos

45

Portugal e Juventus

35 anos

40

Portugal e Juventus

36 anos

41

Portugal, Manchester United e Juventus

37 anos

17

Portugal e Manchester United

38 anos

53

Portugal e Al-Nassr

39 anos

50

Portugal e Al-Nassr

40 anos

38

Portugal e Al-Nassr

Um dos maiores da história? 🐐

Aos 41 anos, erra quem pensa que Cristiano está próximo do fim da carreira. O contexto é desafiador tanto no clube, diante de sua insatisfação com a gestão do Al-Nassr — ao ponto de se recusar a entrar em campo — quanto na seleção portuguesa, onde se aproxima de sua última competição, a Copa do Mundo de 2026, a sexta de sua trajetória, um recorde. Individualmente, persegue a marca histórica de 1000 gols oficiais, um feito jamais alcançado por qualquer atleta.

De todo modo, se parasse de jogar hoje, Ronaldo já estaria na história do esporte por toda a sua trajetória única, uma das principais inspirações para uma legião de futuros jogadores e torcedores ao redor do mundo. A seguir, o Lance! também separa seus principais feitos por clubes e pela seleção, tanto em conquistas coletivas quanto em realizações individuais.

Balanço gráfico da carreira de Cristiano Ronaldo no futebol por clubes e seleção (Foto: NotebookLM)
Balanço gráfico da carreira de Cristiano Ronaldo no futebol por clubes e seleção (Foto: NotebookLM)

