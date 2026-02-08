Atitude de Deyverson em novo clube choca estrangeiros: 'Não sei explicar'

O icônico Deyverson fez sua estreia pela LDU neste sábado (7), depois de deixar o Fortaleza no fim de 2025. Nas redes sociais, muitos estrangeiros repercutiram uma atitude do atacante brasileiro no seu primeiro jogo no futebol equatoriano.

Depois de sofrer uma falta no amistoso entre LDU e Always Ready, Deyverson levantou no estilo "Break dance", algo que o brasileiro se acostumou a fazer no futebol brasileiro. O time equatoriano venceu por 4 a 2, mas sem gols do carioca.

Nas redes sociais, a atitude de Deyverson em sua estreia pela LDU deixou muitos estrangeiros impressionados. Veja a cena e a repercussão dos torcedores abaixo:

Deyverson deixou o Fortaleza e acertou com a LDU (Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP)

Veja atitude de Deyverson na LDU e repercussão dos estrangeiros

Tradução sobre o atacante brasileiro: Não sei como explicar, mas é um jogador ideal para o Boca Júniors.

Tradução sobre Deyverson na LDU: Olha, você pode me chamar de louco, mas levar esse cara louco (Deyverson) para a Copa do Mundo não seria loucura. Esse cara dá trabalho para qualquer time adversário. Sua astúcia e habilidade são fundamentais no futebol.

Tradução sobre o brasileiro: Por que diabos ele está no Equador e não chega ao centro de treinamento do Boca ao amanhecer? Façam alguma coisa urgentemente.

