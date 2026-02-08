Roma x Cagliari: onde assistir ao vivo e prováveis escalações do jogo pela Serie A

A Roma recebe o Cagliari nesta segunda-feira (9), às 16h45 (de Brasília), no Stadio Olímpico, em partida válida pela 23ª rodada da Serie A. O time da capital busca se recuperar na tabela após um tropeço diante da Udinese e encostar no G-4, enquanto os visitantes tentam se distanciar da parte de baixo da classificação. O jogo terá transmissão ao vivo no Brasil pela CazeTV (YouTube) e pela Disney+(Streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Wesley em ação pela Roma contra o Bologna, pelo Campeonato Italiano (Foto: Tiziana Fabi / AFP)

Como chegam Roma e Cagliari para a partida?

A equipe da capital vive um momento de instabilidade e precisa reagir imediatamente para não se distanciar do G4. Após a derrota diante da Udinese e empate contra o Milan, o time de Gian Piero Gasperini estacionou nos 43 pontos, caindo para o quinto lugar e perdendo seu posto no G-4. Além da pressão por resultados, o treinador encara um hospital no vestiário: nomes como Dovbyk, Ferguson e Hermoso estão fora de combate por lesão.

O Cagliari vai enfrentar a Roma atravessando sua melhor fase na temporada. Vindo de três vitórias seguidas, incluindo uma goleada acachapante por 4 a 0 sobre o Verona na última rodada, o time saltou para a 12ª colocação com 28 pontos, garantindo um respiro confortável em relação à zona de rebaixamento.

✅ FICHA TÉCNICA

Roma 🆚 Cagliari

📆 Data e horário: 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Olimpico, em Roma (ITA)

👁️ Onde assistir: CazeTV (YouTube) e pela Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Matteo Marcenaro

Prováveis escalções:

Roma (Técnico: Gian Piero Gasperini) Svilar; Mancini, Ndicka e Ghilardi; Celik, Cristante, El Aynaoui e Wesley; Soulé, Pellegrini e Malen.

Cagliari (Técnico: Fabio Pisacane) Caprile; Zé Pedro, Yerry Mina e Rodriguez; Palestra, Mazzitelli, Adopo e Obert; Esposito, Gaetano e Kilicsoy.