Santos terá novo desfalque em jogo decisivo pelo Paulistão

O Santos não poderá contar com Igor Vinícius na próxima rodada do Campeonato Paulista. O lateral recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Noroeste, neste domingo, e será desfalque no duelo contra o Velo Clube, marcado para o próximo domingo, às 20h30, na Vila Belmiro.

A partida é decisiva para o futuro do Peixe na competição. Na nona colocação da tabela, a equipe ainda convive com o risco de rebaixamento. A vitória deu fôlego, mas a situação segue indefinida.

Titular no time de Vojvoda, a ausência de Igor Vinícius obrigará o treinador a promover mudanças. Uma das opções é Mayke, que vinha sendo a segunda alternativa para a lateral direita. Além disso, a equipe pode passar por outras alterações importantes para o confronto tratado internamente como decisivo.

Na vitória contra o Noroeste, Igor Vinícius foi um nome importante. A assistência para o gol de Rony, que deu os três pontos para o time, partiu dele.

Neymar pode voltar?

Existe uma forte expectativa pelo retorno do camisa 10. Neymar vem treinando com o elenco desde a segunda-feira (2), mas o Santos optou por poupar o atacante neste domingo, uma vez que o atleta não tem nem duas semanas desde que voltou a realizar sua transição. O Peixe não quer correr o risco e não tem pressa de ficar com o jogador fora por mais tempo.

Existe a expectativa de que Neymar também seja poupado pelo Santos contra o Athletico-PR devido ao gramado sintético da Arena da Baixada. Com isso, o Peixe deve ter o camisa 10 de volta aos gramados na última rodada do Campeonato Paulista em um duelo que deve ser decisivo no estadual em busca de classificação ao mata-mata. Para este jogo, existe um mundo no qual Neymar volte a jogar.

Por outro lado, o meio-campista Zé Rafael ficou fora do confronto deste final de semana após apresentar dores no joelho esquerdo, em decorrência de uma tendinite patelar. Com a piora dos sintomas após o treinamento deste sábado (7), o atleta não viajou com o elenco. Tiquinho Soares e Alexis Duarte também não foram relacionados, por opção técnica da comissão.

