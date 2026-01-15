Europeus reagem à estreia de Thiago Silva pelo Porto: 'Bastam seis segundos'

O Porto venceu o Benfica por 1 a 0 na quarta-feira (14), no Estádio do Dragão, em partida válida pelas quartas de final da Taça de Portugal. O confronto, por si só emblemático por se tratar de um dos maiores clássicos do futebol nacional em jogo eliminatório, também ficou marcado pela estreia de Thiago Silva com a camisa dos Dragões.

O gol da classificação dos portistas para as semifinais foi marcado por Jan Bednarek, aos 15 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Gabri Veiga pela direita, o companheiro de zaga de Thiago Silva balançou as redes de cabeça. Abaixo, veja o lance:

Pelo Porto, os brasileiros Pepê e William Gomes também entraram em campo no duelo. No Benfica, o meio-campista Richard Ríos, ex-Palmeiras, começou como titular, mas deixou a partida lesionado aos 44'.

Jan Bednarek celebra gol pelo Porto na vitória por 1 a 0 contra o Benfica durante a partida válida pelas quartas de final da Taça de Portugal (Foto: Divulgação/Porto)

Thiago Silva formou a linha defensiva ao lado do autor do gol, com Jakub Kiwior — zagueiro de origem — atuando pela lateral esquerda e Martim Fernandes na lateral direita, além do goleiro e capitão Diogo Costa. Em 90 minutos, o brasileiro estreou com uma interceptação, seis cortes, um chute bloqueado, duas recuperações de bola e 100% de aproveitamento nos duelos disputados pelo chão e pelo alto ao longo da partida.

Assim, agradeceu o apoio da torcida durante o clássico e exaltou o espírito de equipe como fator determinante para superar o rival. Além disso, recebeu elogios dos torcedores que acompanharam o confronto nas redes sociais; confira:

Tradução: Aos 41 anos, Thiago Silva estreou-se pelo Porto e foi uma das figuras-chave na vitória da sua equipa sobre o Benfica de José Mourinho, nos quartos de final da Taça de Portugal. O icónico defesa-central brasileiro foi titular, jogou os 90 minutos completos, completou 40 de 43 passes, fez 6 cortes, ganhou 3 de 3 duelos, recuperou a bola 2 vezes, não cometeu nenhuma falta e não foi driblado nenhuma vez. É inacreditável que ainda esteja a jogar a este nível nesta fase da sua carreira. Ele é simplesmente uma lenda de outro nível.

Thiago Silva no Porto 🔵

Thiago acertou com o Porto em dezembro de 2025 após concluir a temporada pelo Fluminense e firmou contrato até junho de 2026, ao fim da atual temporada europeia. Há, ainda, a possibilidade de extensão do vínculo por mais um ano, até meados de 2027, cenário em que o defensor teria 42 anos ao término do contrato.

Esta representa a segunda passagem do astro pelo clube português, já que integrou o elenco na temporada 2004/05, quando atuou apenas em partidas da equipe B. O retorno à Europa atendeu a um desejo pessoal do atleta, que buscou ficar mais próximo da família, mantida em Londres durante sua passagem pelo futebol brasileiro.

