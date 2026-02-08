Contra o Brentford, o Newcastle United chegou ao quarto jogo sem vitória na Premier League – e a terceira derrota consecutiva. Com o desempenho recente abaixo do esperado, o treinador Eddie Howe desabafou após o novo resultado negativo, assumindo a responsabilidade e afirmando que não está fazendo seu trabalho bem o suficiente.

continua após a publicidade

Dentro do St. James' Park, o Newcastle sofreu a virada e terminou sem os três pontos. Ao final da partida, Eddie Howe conversou com jornalistas e foi perguntado sobre como estava se sentindo com mais uma derrota:

— Irritado comigo mesmo, com raiva de mim mesmo, me culpando, assumindo total responsabilidade e culpa, de mais ninguém. Obviamente, não estou fazendo meu trabalho bem o suficiente. Precisamos melhorar. Preciso refletir bastante, não sobre meus esforços, não posso questioná-los, mas preciso trabalhar melhor, fazer mais e encontrar soluções — desabafou o técnico inglês após jogo na Premier League.

continua após a publicidade

A responsabilidade, no entanto, também foi assumida pelos jogadores. À Sky Sports, o lateral-direito Kieran Trippier tirou a culpa do colo de Howe: "Não tem nada a ver com o treinador. Assumimos a responsabilidade pelas nossas atuações", afirmou.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Time do Newcastle enfileirado antes do confronto contra o PSV (Foto: Oli SCARFF / AFP)

⚽ Como foi o duelo entre Newcastle e Brentford, pela Premier League?

O time de Howe chegou a ficar à frente do placar. Em cobrança de escanteio, Newcastle fez o primeiro aos 24 minutos, com Botman, de cabeça, após assistência do brasileiro Bruno Guimarães. A alegria dos Magpies, contudo, durou pouco tempo. 13 minutos depois, Janelt, também de cabeça, deixou tudo igual. Nos acréscimos da primeira etapa, ainda deu tempo do brasileiro Igor Thiago – vice-artilheiro da competição, com 17 gols em 25 jogos, atrás apenas de Erling Haaland – virar para o Brentford.

Na volta do intervalo, os gols finais apareceram apenas nos minutos finais. Aos 34 do segundo tempo, Bruno Guimarães sofreu um pênalti e converteu a cobrança, voltando a dar esperança ao Newcastle. No entanto, Ouattara acertou um belo chute apenas seis minutos depois e deu os números finais ao encontro.