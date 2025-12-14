Vasco bate o Fluminense nos pênaltis e volta à final da Copa do Brasil após 14 anos
Cruz-Maltino contou com brilho de Léo Jardim, que defendeu duas cobranças
Depois de 14 anos, o Vasco está de volta à grande final da Copa do Brasil e decidirá o título contra o Corinthians. Após a vitória do Fluminense no tempo regulamentar pelo placar de 1 a 0, na noite deste domingo (14), o Cruz-Maltino levou a melhor nos pênaltis por 4 a 3, com brilho do goleiro Léo Jardim, que defendeu duas cobranças, e se classificou para decidir o título.
As partidas da decisão do torneio mata-mata serão realizadas na quarta-feira (17), na Neo Química Arena, em São Paulo, e no próximo domingo (21), no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Como foi Fluminense x Vasco
Foi um duelo recheado de ótimos ingredientes para um grande clássico decisivo. Arquibancada lotada, lindas festas das torcidas e muita disputa pela bola, principalmente na faixa central do gramado. Após a emoção do jogo de ida, decidido no fim com gol de Vegetti para dar vitória ao Vasco por 2 a 1, a volta seguiu o mesmo roteiro.
O Vasco, mesmo com a vantagem, foi quem deu as cartas no início da partida levando perigo à meta defendida por Fábio, com chegada de Rayan e finalização de Andrés Gómez, de longa distância. O Fluminense, quando cresceu e passou a se lançar ao ataque, teve uma contribuição luxuosa do adversário. Atrás, Fábio estava garantindo e teve mais uma exibição de gala.
O Tricolor abriu o placar aos 35 minutos da primeira etapa. Canobbio recebeu pela direita, cruzou por baixo e Everaldo desviou para carimbar a trave de Léo Jardim. Na sobra do lance, Paulo Henrique, lateral-direito do Cruz-Maltino, tentou afastar, mas chutou contra o próprio gol para balançar a rede e marcar contra.
Nervosismo
Na segunda metade do confronto, o Fluminense iniciou tentando dificultar a saída de bola característica de Fernando Diniz. O Vasco escapou em duas boas oportunidades, mas que pararam em grande defesa de Fábio em cabeçada e intervenção de Thiago Silva em lances com Rayan. Do outro lado, Kevin Serna , cara a cara com Jardim, também desperdiçou. A organização e o estudo deram espaço ao nervosismo no Maracanã.
As mudanças de ambos os lados não surtiram efeito. Ganso e John Kennedy não conseguiram mudar o panorama do Flu, enquanto nomes como Vegetti e Hugo Moura pouco participaram. Entre trocas de ataques e muita tensão, a decisão foi para os pênaltis. E melhor para o Gigante da Colina, que foi frio mais uma vez na marca da cal na Copa do Brasil de 2025.
Pênaltis
Na abertura da série, Thiago Silva fez para o Fluminense, enquanto o artilheiro Vegetti, que entrou no segundo tempo, parou nos pés de Fábio e desperdiçou. Em seguida, John Kennedy bateu mal para a defesa de Léo Jardim, e Rayan deixou tudo igual. 2 a 2.
A terceira cobrança do Fluminense foi de PH Ganso, que cobrou com categoria no canto direito, enquanto Victor Luís manteve o placar na igualdade também com boa batida. Renê foi para a bola com calma e fez, e Coutinho acertou o ângulo para deixar 3 a 3.
Ficou com Canobbio o último pênalti do Fluminense, e o uruguaio desperdiçou com cobrança no meio do gol, em cima de Léo Jardim. Puma Rodríguez, na sequência, ajeitou com carinho, cobrou no canto esquerdo e classificou o Vasco para a final da Copa do Brasil.
FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE 1 (3) x (4) 0 VASCO (1 x 2)
COPA DO BRASIL – SEMIFINAL (VOLTA)
📆 Data e horário: domingo, 14 de dezembro de 2025, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Bruno Raphael Pires (GO)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)
Gols: Paulo Henrique (contra) 36'/1ºT (FLU);
Cartões amarelos: Samuel Xavier, Serna, Nonato, Lucho Acosta e Canobbio (FLU); Andrés Gómez e Carlos Cuesta (VAS)
⚽ ESCALAÇÕES
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli (Otávio), Nonato (Bernal) e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio, Kevin Serna e Everaldo (John Kennedy). Técnico: Luis Zubeldía.
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Victor Luis), Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes (Hugo Moura), Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira (Vegetti), Andrés Gómez (Matheus França) e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.
