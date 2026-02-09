Porto e Sporting se enfrentam nesta segunda-feira (9), às 17h45 (de Brasília), no Estádio do Dragão, em partida válida pela 21ª rodada da Liga Portugal, em meio à expectativa do público brasileiro sobre a presença de Thiago Silva entre os titulares. A partida terá transmissão ao vivo no Brasil por meio da"ESPN" (TV fechada) e do "Disney+" (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

🔵⚪ Porto ⚔️ Sporting 🟢⚪

Os portistas lideram a competição com campanha quase impecável: 55 pontos em 20 jogos, fruto de 18 vitórias, um empate e uma derrota, além de 41 gols feitos e apenas seis sofridos — a melhor defesa de Portugal. Os Leões aparecem na segunda colocação, com 51 pontos, resultado de 16 vitórias, três empates e uma derrota, com 52 gols anotados, o melhor ataque da competição, e 11 sofridos.

Do lado da casa, o técnico Francesco Farioli deve mandar a campo o Porto com Diogo Costa; Alberto Costa, Thiago Silva, Jakub Kiwior, Martim Fernandes; Victor Froholdt, Alan Varela, Gabri Veiga; Pepê, Samu Aghehowa, Borja Sainz.

Pelo visitantes, o treinador Rui Borges tende a escalar o Sporting com Rui Silva; Iván Fresneda, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio, Maximiliano Araújo; Hidemasa Morita, Morten Hjulmand; Geny Catamo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves; Luis Suárez.

Thiago Silva 🤝 Dragões

O brasileiro deve fazer sua quinta partida pelos Dragões no clássico nacional. O zagueiro estreou no clube com vitória por 1 a 0 contra outro rival, o Benfica, em duelo válido pelas quartas de final da Taça de Portugal, resultado que classificou o Porto para as semifinais da competição. Na próxima fase, enfrentará justamente o Sporting, em 3 de março de 2026.

Na sequência, vieram dois jogos pela Liga Portugal, ambos com vitórias sem sofrer gols, com Thiago como titular na defesa e atuando os 90 minutos nas duas partidas. Em 18 de janeiro, o Porto venceu o Vitória de Guimarães por 1 a 0, fora de casa, pela 18ª rodada da liga, e, no dia 26, superou o Gil Vicente por 3 a 0, no Estádio do Dragão, pela 19ª rodada.

A primeira e rara falha aconteceu no quarto teste, diante do Casa Pia, confronto que marcou a primeira derrota do Porto no campeonato, por 2 a 1, fora de casa. Com o placar já em 1 a 0 para os mandantes, o camisa 3 acabou cabeceando a bola contra a própria meta aos 45 minutos do primeiro tempo. A partida, aliás, marcou a primeira substituição de Thiago, aos 26' da segunda etapa, para a entrada do atacante Deniz Gül, em tentativa de igualar o placar por parte de Farioli, sem sucesso.

Jogadores do Porto aplaudem a torcida após derrota do Porto para o Casa Pia, em partida válida pela Liga Portugal 2025/26 (Foto: Filipe Amorim/AFP)

Ao todo, são apenas quatro jogos e 341 minutos em campo, amostra ainda reduzida, mas suficiente para indicar o que pode vir pela frente. Um talento acima da média, com currículo vencedor e capacidade de organizar qualquer elenco, sem deixar de ser humano e, como tal, sujeito a falhas na tentativa de acertar.

