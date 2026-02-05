34 anos de Neymar: veja comparação do brasileiro com Messi e Cristiano Ronaldo

Neymar completa mais uma volta no sol neste 5 de fevereiro, e 2026 marca o 17º ano de sua longa carreira, acompanhada por uma legião de torcedores e fãs de seu futebol. Muito se cria expectativa em relação aos rumos da trajetória do jogador: alguns consideram que ele já alcançou tudo o que podia, enquanto outros ficam com a sensação de poderia ter conquistado mais feitos.

Com base no reconhecimento de Neymar como um dos maiores nomes de sua geração, o Lance! elevou o patamar da discussão e comparou os números do brasileiro com ninguém menos do que os dois jogadores que dominaram sua época: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Craque ou mídia? 🗣️

Neymar é um dos maiores talentos que o País do Futebol já produziu e foi tratado como tal desde cedo. Não por acaso, em uma época com menor circulação de informações, seu nome já ganhava proporções midiáticas durante a adolescência. Ao subir para os profissionais em 2009, aos 17 anos, não seria diferente. Foram quatro anos e meio no Santos, período em que inaugurou uma nova fase na história do clube: se Pelé permanecia como o maior da história do Peixe, o então menino assumiria o posto de maior do século XXI.

De lá, Neymar foi conquistar a Europa pelo Barcelona, clube que escolheu como destino para atuar ao lado de Messi, à época já eleito melhor jogador do mundo diversas vezes. A parceria não poderia dar errado: individualmente, Neymar se destacou; coletivamente, brilhou ao lado de Messi e Luis Suárez, e levou o Barça à conquista de títulos. No entanto, justamente por não ser o "cara" do time, optou por se arriscar no projeto do PSG.

E foi aí que, para muitos, tudo começou a desandar. Apesar de continuar encantando a Europa com o jeitinho brasileiro de jogar futebol e apresentar momentos de grande potencial, Neymar enfrentou lesões na França e não teve uma sequência saudável que o levasse a conquistas maiores. Nem mesmo a parceria com Kylian Mbappé e o próprio Messi conseguiu mudar essa situação. Sem perspectiva nos mais luminosos holofotes europeus, fez uma passagem relâmpago pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, antes de tentar recomeçar a carreira onde tudo começou: no Brasil, pelo Santos.

Aos 34 anos, número que no passado seria considerada próxima do fim da carreira, Neymar atua em um cenário da medicina esportiva em que a idade, por si só, não representa um problema. O astro entra em 2026 ainda com algumas inseguranças físicas, mas pronto para jogar suas últimas cartas em uma possível convocação para a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti rumo à Copa do Mundo de 2026.

Neymar celebra gol pela Seleção Brasileira em 2024 (Foto: Carl de Souza/AFP)

Incomparáveis 🔢

Situação desesperadora que, felizmente, Messi e Cristiano nunca enfrentaram em suas carreiras, nem mesmo com a mesma idade. Aos 34 anos, ambos ainda atuavam no futebol europeu em condições físicas estáveis e com números expressivos. Messi se preparava para seu último ano no Barcelona, já em um ciclo conturbado internamente, mas mantinha desempenho em campo com gols e assistências. O português, por sua vez, estava na sua última temporada na Juventus, com seus incontáveis gols.

E, até hoje, em 2026, os dois permanecem em melhor fase. Messi, aos 38 anos, e Ronaldo, que nasceu no mesmo dia que Neymar e completa 41 anos hoje, seguem com desempenho superior ao do brasileiro. Cada um brilha em seu cenário: um nos Estados Unidos e outro na Arábia Saudita, quase sempre em campo pelas suas equipes e servindo como inspiração para milhões de admiradores do melhor futebol do mundo.

Abaixo, veja um comparativo entre os três atletas. Primeiro, os números totais de carreira de Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo até os 34 anos; em seguida, o recorte da transição da idade de 33 para 34 anos.

Jogador Partidas Gols Assistências Neymar até 34 anos 747 450 259 Cristiano Ronaldo até 34 anos 952 680 211 Messi até 34 anos 944 758 313

Neymar (dos 33 aos 34 anos)

⚽ 28 jogos (23 titular)

🥅 11 gols

🎯 4 assistências

⏱️ 137 minutos para participar de um gol

🎯 2.7 finalizações por jogo (1.1 no gol)

🎁 2.7 passes decisivos por jogo

🤸 1.6 dribles certos por jogo

🤼 5.5 duelos ganhos por jogo

⭐ Nota Sofascore: 7.47

Cristiano Ronaldo (dos 33 aos 34 anos)

⚽ 51 jogos (49 titular)

🥅 47 gols

🎯 12 assistências

⏱️ 72 minutos para participar de um gol

🎯 5.9 finalizações por jogo (2.5 no gol)

🎁 1.5 passes decisivos por jogo

🤸 1.3 dribles certos por jogo

🤼 4.2 duelos ganhos por jogo

⭐ Nota Sofascore: 7.81

Messi (dos 33 aos 34 anos)

⚽ 65 jogos (63 titular)

🥅 46 gols

🎯 19 assistências

⏱️ 89 minutos para participar de um gol

🎯 5.4 finalizações por jogo (2.4 no gol)

🎁 2.6 passes decisivos por jogo

🤸 4.8 dribles certos por jogo

🤼 8.6 duelos ganhos por jogo

⭐ Nota Sofascore: 8.27

Ao analisar os números, percebe-se que Neymar não alcançou o patamar de Messi e Cristiano Ronaldo, mas, mesmo assim, construiu uma grande carreira. Não são todos, na verdade apenas uma extrema minoria, que consegue manter o alto nível por tantos anos e superar todos os problemas físicos que um atleta de alto rendimento enfrenta.

