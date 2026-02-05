34 anos de Neymar: veja comparação do brasileiro com Messi e Cristiano Ronaldo
Craque alcança idade após uma carreira inesquecível e impossível de passar despercebida
Neymar completa mais uma volta no sol neste 5 de fevereiro, e 2026 marca o 17º ano de sua longa carreira, acompanhada por uma legião de torcedores e fãs de seu futebol. Muito se cria expectativa em relação aos rumos da trajetória do jogador: alguns consideram que ele já alcançou tudo o que podia, enquanto outros ficam com a sensação de poderia ter conquistado mais feitos.
Com base no reconhecimento de Neymar como um dos maiores nomes de sua geração, o Lance! elevou o patamar da discussão e comparou os números do brasileiro com ninguém menos do que os dois jogadores que dominaram sua época: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.
Craque ou mídia? 🗣️
Neymar é um dos maiores talentos que o País do Futebol já produziu e foi tratado como tal desde cedo. Não por acaso, em uma época com menor circulação de informações, seu nome já ganhava proporções midiáticas durante a adolescência. Ao subir para os profissionais em 2009, aos 17 anos, não seria diferente. Foram quatro anos e meio no Santos, período em que inaugurou uma nova fase na história do clube: se Pelé permanecia como o maior da história do Peixe, o então menino assumiria o posto de maior do século XXI.
De lá, Neymar foi conquistar a Europa pelo Barcelona, clube que escolheu como destino para atuar ao lado de Messi, à época já eleito melhor jogador do mundo diversas vezes. A parceria não poderia dar errado: individualmente, Neymar se destacou; coletivamente, brilhou ao lado de Messi e Luis Suárez, e levou o Barça à conquista de títulos. No entanto, justamente por não ser o "cara" do time, optou por se arriscar no projeto do PSG.
E foi aí que, para muitos, tudo começou a desandar. Apesar de continuar encantando a Europa com o jeitinho brasileiro de jogar futebol e apresentar momentos de grande potencial, Neymar enfrentou lesões na França e não teve uma sequência saudável que o levasse a conquistas maiores. Nem mesmo a parceria com Kylian Mbappé e o próprio Messi conseguiu mudar essa situação. Sem perspectiva nos mais luminosos holofotes europeus, fez uma passagem relâmpago pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, antes de tentar recomeçar a carreira onde tudo começou: no Brasil, pelo Santos.
Aos 34 anos, número que no passado seria considerada próxima do fim da carreira, Neymar atua em um cenário da medicina esportiva em que a idade, por si só, não representa um problema. O astro entra em 2026 ainda com algumas inseguranças físicas, mas pronto para jogar suas últimas cartas em uma possível convocação para a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti rumo à Copa do Mundo de 2026.
Incomparáveis 🔢
Situação desesperadora que, felizmente, Messi e Cristiano nunca enfrentaram em suas carreiras, nem mesmo com a mesma idade. Aos 34 anos, ambos ainda atuavam no futebol europeu em condições físicas estáveis e com números expressivos. Messi se preparava para seu último ano no Barcelona, já em um ciclo conturbado internamente, mas mantinha desempenho em campo com gols e assistências. O português, por sua vez, estava na sua última temporada na Juventus, com seus incontáveis gols.
E, até hoje, em 2026, os dois permanecem em melhor fase. Messi, aos 38 anos, e Ronaldo, que nasceu no mesmo dia que Neymar e completa 41 anos hoje, seguem com desempenho superior ao do brasileiro. Cada um brilha em seu cenário: um nos Estados Unidos e outro na Arábia Saudita, quase sempre em campo pelas suas equipes e servindo como inspiração para milhões de admiradores do melhor futebol do mundo.
Abaixo, veja um comparativo entre os três atletas. Primeiro, os números totais de carreira de Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo até os 34 anos; em seguida, o recorte da transição da idade de 33 para 34 anos.
|Jogador
|Partidas
|Gols
|Assistências
Neymar até 34 anos
747
450
259
Cristiano Ronaldo até 34 anos
952
680
211
Messi até 34 anos
944
758
313
Neymar (dos 33 aos 34 anos)
⚽ 28 jogos (23 titular)
🥅 11 gols
🎯 4 assistências
⏱️ 137 minutos para participar de um gol
🎯 2.7 finalizações por jogo (1.1 no gol)
🎁 2.7 passes decisivos por jogo
🤸 1.6 dribles certos por jogo
🤼 5.5 duelos ganhos por jogo
⭐ Nota Sofascore: 7.47
Cristiano Ronaldo (dos 33 aos 34 anos)
⚽ 51 jogos (49 titular)
🥅 47 gols
🎯 12 assistências
⏱️ 72 minutos para participar de um gol
🎯 5.9 finalizações por jogo (2.5 no gol)
🎁 1.5 passes decisivos por jogo
🤸 1.3 dribles certos por jogo
🤼 4.2 duelos ganhos por jogo
⭐ Nota Sofascore: 7.81
Messi (dos 33 aos 34 anos)
⚽ 65 jogos (63 titular)
🥅 46 gols
🎯 19 assistências
⏱️ 89 minutos para participar de um gol
🎯 5.4 finalizações por jogo (2.4 no gol)
🎁 2.6 passes decisivos por jogo
🤸 4.8 dribles certos por jogo
🤼 8.6 duelos ganhos por jogo
⭐ Nota Sofascore: 8.27
Ao analisar os números, percebe-se que Neymar não alcançou o patamar de Messi e Cristiano Ronaldo, mas, mesmo assim, construiu uma grande carreira. Não são todos, na verdade apenas uma extrema minoria, que consegue manter o alto nível por tantos anos e superar todos os problemas físicos que um atleta de alto rendimento enfrenta.
