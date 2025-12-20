Ídolo do Fluminense, o zagueiro Thiago Silva foi anunciado neste sábado (20) como novo reforço do Porto, de Portugal. O atleta assinou contrato com o clube português até o fim da temporada 2025/2026, com possibilidade de renovação por mais um ano. Em seu retorno ao Brasil, Thiago Silva atuou por pouco mais de um ano e meio pelo Fluminense, período em que a equipe terminou o Campeonato Brasileiro na quinta colocação.

Thiago Silva deixa o Fluminense após eliminação na Copa do Brasil

A saída de Thiago Silva do Fluminense ocorreu após a eliminação da equipe, comandada por Luis Zubeldía, nas semifinais da Copa do Brasil diante do Vasco. No jogo de ida, disputado no Maracanã, o time de São Januário venceu por 2 a 1, de virada. Já na partida de volta, o Tricolor das Laranjeiras venceu por 1 a 0 no tempo normal, resultado que levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o Vasco levou a melhor ao vencer por 4 a 3, sob o comando de Fernando Diniz.

O presidente tricolor, Mário Bittencourt, ainda tentou a permanência do zagueiro, mas a decisão do jogador foi deixar o clube. A principal motivação foi a intenção de ficar mais próximo da família, que reside em Londres, na Inglaterra. Prova disso é que seu filho, Isago Silva, de 17 anos, assinou no início de dezembro seu primeiro contrato profissional com o Chelsea — clube pelo qual Thiago Silva atuou entre 2020 e 2024.

Thiago Silva comemora gol pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Thiago Silva já atuou pelo Porto

Esta será a segunda passagem de Thiago Silva pelo Porto. O zagueiro já havia defendido o clube na temporada 2004/05, quando integrou a equipe B. Em publicação nas redes sociais do clube, o jogador demonstrou entusiasmo com o retorno aos Dragões.

Thiago Silva em ação pela equipe B do Porto (Foto: Reprodução/X)

— Estou aqui para anunciar meu retorno aos Dragões. Quero dizer o quanto estou feliz e lisonjeado por essa oportunidade. Estou muito motivado e espero ajudar da melhor maneira possível. Agradeço ao presidente André Villas-Boas pela oportunidade e ao nosso mister Francesco Farioli também. Estou ansioso para vestir essas cores mais uma vez. Conto com vocês — afirmou o novo zagueiro do Porto.

O Porto lidera o Campeonato Português da temporada 2025/2026. Em 14 partidas disputadas, a equipe soma 40 pontos, cinco a mais que o vice-líder Sporting, que tem 35.

