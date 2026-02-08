Vini Jr vira assunto entre europeus após vitória do Real Madrid: 'O oposto'

A vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Valencia neste domingo (8) não serviu apenas para encurtar a distância para o Barcelona na liderança da La Liga. Mesmo sem entrar em campo devido a uma suspensão por cartões amarelos, o atacante Vini Jr foi um dos nomes mais citados pelos torcedores merengues após o duelo no Mestalla.

Mbappé e Vini Jr comemoram gol do Real Madrid contra o Alavés (Foto: Ander Gillenea/AFP)

Nas redes sociais, torcedores destacaram que, apesar do brilho de Kylian Mbappé, que chegou ao seu 38º gol na temporada ao fechar o placar nos acréscimos, e do golaço de Álvaro Carreras, o Real Madrid apresentou uma cara mais "burocrática" e menos explosiva sem o brasileiro. especialmente em um jogo que se manteve travado até meados da segunda etapa. A seguir, veja alguns comentários registrados:

Tradução: Um dia vamos apreciar melhor o que @vinijr faz na ala jogo após jogo…

Tradução: Este time do Real Madrid é realmente horrível sem o Vinicius Jr. O Mbappé não consegue driblar ninguém, só faz gols fáceis. Como é fácil jogar no Real Madrid hoje em dia! Jogadores como Mastantuono, Arda Guler e Huijsen são tão medianos que em outras épocas nem seriam relacionados para o banco de reservas!

Tradução: Mbappé não é ele na ponta esquerda e nunca será um ponta esquerda melhor que Vini Jr. e nem pense em Mbappé coexistindo com um camisa 9 de verdade no dia a dia

Tradução: Fato: Mbappé joga pior sem Vini Jr.

Basicamente, Vini dá liberdade a Mbappé, com menos gente marcando-o. Hoje é o oposto, Mbappé está dando liberdade a Carreras.

Foi por isso que ele marcou.

Tradução: O Real Madrid está com dificuldades sem Vini Jr.

Sabia que o Mbappé era uma fraude e que o Vini é melhor que ele.

Como foi Valencia x Real Madrid?

O primeiro tempo do duelo foi marcado pela forte atuação defensiva de ambos os times. O Valencia, preocupado em se defender contra o segundo melhor ataque do campeonato, não deu sustos ao goleiro merengue na etapa inicial. As melhores chances vieram do Real Madrid: Mbappé, aos 19', parou em uma boa defesa do goleiro após chute cruzado; aos 24', o francês cortou o zagueiro, que conseguiu se recuperar a tempo de travar a finalização. Outro que teve boa oportunidade foi David Jiménez, garoto de La Fábrica, que infiltrou pela direita e bateu firme após passe de Mbappé.

O segundo tempo seguiu o mesmo enredo. O primeiro chute a gol ocorreu apenas aos 62', com Valverde arriscando de fora da área para defesa segura de Dimitrievski. No entanto, aos 65', o placar foi aberto: após passe de Huijsen, o lateral-esquerdo Álvaro Carreras, que chegou ao clube por € 50 milhões nesta temporada após se destacar no Benfica, fez um belo gol ao driblar três marcadores do Valencia.

Uma notícia positiva para o Real Madrid foi o retorno de Alexander-Arnold, que entrou aos 75' no lugar de David Jiménez, voltando a atuar após mais de dois meses afastado por uma ruptura muscular. Com o Valencia lançado ao ataque pelo treinador Carlos Corberán, os espaços surgiram e, aos 91', Mbappé ampliou e fechou a conta. Com o resultado, o Real Madrid segue na caça ao rival e agora está a apenas um ponto do Barcelona na tabela.