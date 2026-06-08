Possível chegada de Olise afastaria Rodrygo do Real Madrid; entenda

A possível contratação de Michael Olise pelo Real Madrid pode provocar mudanças importantes no planejamento do clube para os próximos anos. Apontado pela imprensa espanhola como o principal alvo da oferta de 150 milhões de euros prometida por Florentino Pérez após sua reeleição, o atacante francês chegaria para reforçar justamente um setor que tinha Rodrygo como titular antes da grave lesão sofrida pelo brasileiro.

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A movimentação ganhou força nos últimos dias após jornais como "Marca" e "AS" apontarem o jogador do Bayern de Munique como um dos nomes mais bem avaliados pela diretoria merengue. Aos 24 anos, Olise vive o melhor momento da carreira e se tornou um dos destaques do futebol europeu. Caso a negociação avance, o francês desembarcaria no Santiago Bernabéu para atuar preferencialmente pela ponta direita, posição ocupada por Rodrygo nas últimas temporadas.

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Atuações contra o Real reforçaram interesse

O nome de Olise já era acompanhado pelo Real Madrid, mas as atuações do francês nos confrontos contra os espanhóis pela Champions League ajudaram a elevar sua cotação nos corredores do Bernabéu.

No duelo disputado em Madri, o ponta foi um dos destaques do Bayern. Além de dar assistência para um dos gols de Harry Kane, foi constantemente acionado em situações de um contra um e se tornou uma das principais armas ofensivas da equipe alemã. Na partida de volta, voltou a ser decisivo ao marcar um dos gols da classificação bávara.

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Os números ajudam a explicar o interesse. Desde que chegou ao Bayern, em 2024, Olise soma 42 gols e 54 assistências em 107 partidas. Canhoto, veloz e com grande capacidade de desequilíbrio, consolidou-se como uma das principais referências ofensivas do time comandado por Vincent Kompany.

Rodrygo se recupera e aguarda definição do cenário

Enquanto o Real Madrid observa o mercado, Rodrygo concentra esforços na recuperação da lesão sofrida em março. O atacante rompeu o ligamento cruzado anterior e lesionou o menisco do joelho direito durante uma partida contra o Getafe, passando posteriormente por cirurgia.

A expectativa é que o brasileiro volte a atuar apenas entre janeiro e fevereiro de 2027. Desde então, o trabalho tem sido integralmente voltado para a recuperação física. O atacante já voltou a aparecer nos gramados de Valdebebas durante o tratamento, mas o clube mantém cautela em relação ao retorno.

Rodrygo comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Manchester City, pela Champions (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Antes da lesão, Rodrygo era o principal ocupante da ponta direita madridista. Desde a saída de Gareth Bale, em 2022, o brasileiro assumiu a posição de forma definitiva. Dos 297 jogos disputados pelo Real Madrid, atuou 151 vezes pelo setor, registrando 37 gols e 34 assistências. No total, soma 71 gols e 57 assistências com a camisa merengue.

Além dos números, o atacante acumulou protagonismo em partidas decisivas da Champions League e participou diretamente de alguns dos principais títulos conquistados pelo clube nos últimos anos.

Investimento levanta debate sobre prioridades

A discussão sobre o futuro de Rodrygo no Real Madrid não começou com a possível chegada de Olise. Antes mesmo da grave lesão sofrida em março, o brasileiro atravessava uma temporada de adaptação e perda de espaço dentro da equipe.

Com a mudança de comando técnico, Rodrygo passou boa parte de 2025/26 atuando pelo lado esquerdo do ataque, setor que sempre declarou preferir. A alteração, porém, não trouxe os resultados esperados. Dividindo espaço com Vini Jr, dono da posição, o atacante teve dificuldades para manter regularidade e atravessou um longo período sem balançar as redes.

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