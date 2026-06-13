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Deschamps esboça escalação da França com mudanças

seleção estreia na terça-feira (16)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/06/2026 23:35
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Mbappé e Deschamps na apresentação da França (Foto: Thomas Padilla / POOL / AFP)
Mbappé e Deschamps na apresentação da França (Foto: Thomas Padilla / POOL / AFP)

A França parece ter definido a base da equipe que iniciará a caminhada na Copa do Mundo de 2026. No treino deste sábado (13), Didier Deschamps deu pistas importantes da escalação para enfrentar Senegal, na próxima terça-feira, pela primeira rodada do Grupo I. A informação foi dada pelo "L'Équipe".

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    A principal novidade deve estar no ataque. Désiré Doué ganhou vantagem sobre Bradley Barcola e apareceu entre os titulares durante as atividades realizadas nos Estados Unidos. Os dois atacantes do PSG disputavam a vaga aberta no lado esquerdo do setor ofensivo, mas o ex-Rennes largou na frente e, ao que tudo indica, será a escolha do treinador.

    Na defesa, William Saliba segue convivendo com dores nas costas, mas não deve ser problema para a estreia. O zagueiro do Arsenal participou normalmente do treinamento e deve formar dupla com Dayot Upamecano no centro da zaga francesa.

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    Outro indicativo importante do treino foi a manutenção de Theo Hernandez na lateral esquerda. O jogador do Al-Hilal aparece à frente de Lucas Digne na disputa pela posição e deve iniciar a partida no MetLife Stadium.

    A única ausência na atividade coletiva foi Mike Maignan. O goleiro titular permaneceu à beira do gramado fazendo trabalhos físicos em uma bicicleta ergométrica, enquanto Brice Samba assumiu seu lugar no treino. A situação, porém, não preocupa a comissão técnica.

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    Caso a formação observada no treino seja confirmada, a França terá um ataque formado por Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Kylian Mbappé, reunindo alguns dos principais nomes do futebol europeu na atualidade.

    Provável França para enfrentar Senegal:

    Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernandez; Tchouaméni e Rabiot; Olise, Dembélé e Doué; Mbappé.

    Olise comemora gol da França com Mbappé e Dembélé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Olise comemora gol da França com Mbappé e Dembélé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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