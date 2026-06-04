O Manchester City emitiu um comunicado nesta quinta-feira (4) para rebater as declarações de Enrique Riquelme, candidato à presidência do Real Madrid. O empresário afirmou em programa de televisão que, se eleito, contrataria o atacante Haaland, citando uma suposta cláusula contratual que permitiria a saída do norueguês. O clube inglês classificou as informações como falsas e anunciou que estuda medidas judiciais contra o uso da imagem do jogador.

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— As histórias que surgiram da Espanha sobre o futuro de Erling Haaland são falsas. Não há chance de isso acontecer e não há cláusula contratual que permita isso. Estamos considerando ação legal pelo uso da imagem de nosso jogador neste contexto — diz o comunicado do clube.

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Riquelme, que concorre com Florentino Pérez nas eleições marcadas para o próximo domingo (7), posou em rede nacional com uma camisa do Real Madrid estampada com o nome de Haaland e o número 9. O candidato ainda prometeu que, caso não consiga trazer o norueguês, pagará do próprio bolso os ingressos de temporada de todos os sócios do clube.

A família do jogador também se manifestou. Alfe Inge Haaland, pai do atacante, e Rafaela Pimenta, sua agente, divulgaram uma nota conjunta minimizando a promessa de Riquelme.

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— Tudo muito divertido, mas não é verdade. Desejamos boa sorte a ambos os candidatos nas eleições do Real Madrid — escreveram.

A reação rápida do Manchester City e do estafe de Haaland contrasta com a estratégia de Riquelme, que tenta se aproximar de grandes nomes do futebol para alavancar sua candidatura. O empresário também afirmou que tentará contratar Rodri, meio-campista do City, e que seu técnico seria o "que os torcedores do Real Madrid desejam" – sem revelar nomes, mas com fortes indícios de que se trata de Jürgen Klopp, ex-Liverpool.

City sai na frente com resposta institucional

Segundo o AS, o diretor esportivo do Manchester City, Hugo Viana, entrou em contato com os representantes de Haaland imediatamente após o programa de televisão para esclarecer a situação. Duas horas depois, o clube emitiu o comunicado devastador.

A resposta institucional do City é vista nos bastidores como uma tentativa de conter os efeitos da especulação sobre o futuro de Haaland, especialmente em um momento de transição no clube. Pep Guardiola deixou o comando ao fim da temporada, e o norueguês é considerado peça-chave no projeto esportivo da nova administração.

A movimentação de Riquelme ocorre em meio a um período eleitoral atípico no Real Madrid. Florentino Pérez, que concorre à reeleição, tem se mantido discreto sobre as declarações do adversário, concentrando sua campanha na promessa de reforços já acertados, como o zagueiro Konaté e o lateral Dumfries.

Enrique Riquelme com a camisa de Haaland (Foto: Reprodução/X)

O clima entre os dois candidatos tem sido marcado por ataques mútuos. A equipe de Pérez, por exemplo, comprou espaços publicitários durante a aparição de Riquelme no programa "El Hormiguero" para anunciar a contratação de José Mourinho – que depende da reeleição do atual presidente para ser confirmada.

As eleições do Real Madrid acontecem no próximo domingo (7). Cerca de 100 mil sócios estão aptos a votar. Florentino Pérez é considerado o franco favorito, mas a candidatura de Riquelme, ainda que improvável, tem movimentado o debate sobre os rumos do clube.

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