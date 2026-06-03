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Florentino Pérez confirma Mourinho como novo treinador do Real Madrid caso vença eleição

Florentino publicou vídeo do técnico português

Pedro Bernardo
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 03/06/2026
18:05
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Vini Jr Bellingham Mbappé Brahim Díaz Real Madrid Sevilla
imagem cameraJogadores do Real Madrid comemoram gol de Vini Jr contra o Sevilla (Foto: Cristina Quicler / AFP)
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A corrida presidencial no Real Madrid ganhou contornos dramáticos e altamente cinematográficos. Em um anúncio repentino e impactante feito nas redes sociais de sua campanha, o atual presidente Florentino Pérez oficializou que o técnico português José Mourinho, de 63 anos, será o treinador do time principal caso ele seja reeleito.

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Xabi Alonso e José Mourinho - Real Madrid
Xabi Alonso e José Mourinho - Real Madrid (Foto: Javier Soriano / AFP)

O anúncio foi meticulosamente calculado. Enquanto o candidato da oposição, o jovem bilionário Enrique Riquelme, entrava ao vivo no tradicional programa de TV espanhol El Hormiguero para prometer a contratação de um jogador de peso, as redes sociais de Florentino foram inundadas por um vídeo promocional do Special One com uma legenda provocativa: "Eles falam, falam e falam. Mourinho tem muita história para fazer."

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A engenharia por trás do retorno de Mourinho vinha sendo costurada em sigilo absoluto há cerca de duas semanas, de acordo com o jornal espanhol AS. O grande artífice da operação foi o superagente Jorge Mendes, que precisou destravar um imbróglio jurídico com o Benfica, clube ao qual o treinador estava ligado.

A cláusula que permitia a saída facilitada de Mourinho por 7 milhões de euros havia expirado no dia 26 de maio, o que levou a diretoria do clube de Lisboa a ameaçar a cobrança de uma indenização de 15 milhões de euros (o equivalente ao salário bruto anual do técnico). No entanto, a boa relação de Mendes e a promessa de levar Marco Silva (atualmente no Fulham) para o banco do Benfica amoleceram os portugueses, selando de vez o destino do comandante.

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Caso Florentino Pérez confirme o favoritismo no domingo, Mourinho assinará um vínculo inicial de dois anos, com uma cláusula de renovação automática por mais uma temporada condicionada à conquista do título de La Liga.

Enrique Riquelme, concorrente de Florentino, promete levar Rodri e Haaland para o Real Madrid

Por outro lado, o candidato da oposição promete não facilitar a vida do atual mandatário nas urnas no próximo dia 7 de junho, data em que o Real Madrid passará por um processo eleitoral para a presidência pela primeira vez desde 2006. O jovem empresário Enrique Riquelme surge como um concorrente de peso e, de acordo com informações da Sky Sports, adotará uma postura agressiva para chacoalhar os bastidores do futebol europeu. A grande arma de Riquelme para convencer os sócios madridistas e tentar desbancar Florentino Pérez é uma promessa de mercado bombástica: ir com tudo para cima do Manchester City e contratar ninguém menos que os astros Erling Haaland e o volante Rodri.

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