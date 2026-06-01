Eleição histórica após 20 anos no Real Madrid pode tirar estrelas do Manchester City
: Pleito que não acontecia há duas décadas põe frente a frente Florentino e o jovem Enrique Riquelme
A crise técnica que assolou o Real Madrid na temporada recente ganhou um capítulo político explosivo nos bastidores. No próximo dia 7 de junho, o clube merengue passará por um processo eleitoral para a presidência pela primeira vez desde 2006. E o atual mandatário, Florentino Pérez, terá um concorrente de peso: o jovem empresário Enrique Riquelme, que promete chacoalhar o mercado de transferências.
De acordo com informações da Sky Sports, a grande arma de Riquelme para convencer os sócios é agressiva: o candidato pretende ir com tudo para cima do Manchester City e contratar ninguém menos que Haaland e o volante Rodri.
Com quase 20 anos no comando do clube (somando seus dois mandatos), Florentino Pérez, de 79 anos, não enfrentava um concorrente nas urnas desde 2009. Todas as suas reeleições recentes aconteceram por falta de opositores que cumprissem as rígidas exigências estatutárias.
O cenário mudou com a entrada de Enrique Riquelme. Aos 37 anos, ou seja, 42 anos mais jovem que Florentino, o empresário é dono de 75% do Grupo Cox Energy, gigante do setor de energia renovável.
A última vez que os mais de 90 mil sócios aptos do Real Madrid precisaram votar foi em 2006, quando Ramón Calderón venceu o pleito logo após uma renúncia repentina do próprio Florentino Pérez, que havia assumido o clube no histórico ano de 2000 após derrotar Lorenzo Sanz.
A guerra política já começou a paralisar o planejamento do futebol para a próxima temporada. De acordo com a imprensa espanhola, o técnico José Mourinho já está acertado para assumir o comando do time principal no lugar de Álvaro Arbeloa.
No entanto, o Special One ainda não assinou o contrato. O treinador português optou por travar a assinatura até o desfecho do pleito do dia 7 de junho, já que uma vitória da oposição de Riquelme poderia mudar completamente as diretrizes táticas e de comando do Real Madrid.
