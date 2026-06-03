Rival de Florentino Pérez anuncia acordo por Haaland com o Real Madrid

A eleição presidencial do Real Madrid virou um verdadeiro espetáculo de entretenimento e mercado da bola na TV espanhola. Apenas quatro dias antes da votação crucial em Valdebebas, o jovem empresário Enrique Riquelme, principal concorrente de Florentino Pérez, foi ao tradicional programa El Hormiguero e soltou a maior bomba da corrida eleitoral até aqui: ele já tem um acordo fechado para contratar ninguém menos que Erling Haaland, o centroavante do Manchester City.

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Erling Haaland, atacante do Manchester City tem contrato com o time inglês até 2034 (Foto: Darren Staples / AFP).

Para provar que não estava blefando, Riquelme compareceu à entrevista vestindo uma camisa com o nome do craque norueguês. O candidato abriu um envelope e exibiu um documento autenticado em cartório que garante a transferência do artilheiro caso a oposição vença o pleito.

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Sabendo do peso político de sua promessa, já que Haaland tem contrato com o clube inglês até 2034, Riquelme foi além e colocou o próprio patrimônio em jogo para dar credibilidade ao projeto, anunciando uma garantia jurídica inédita na história do clube:

Rodri e Vini Jr em ação no duelo entre Real Madrid x Manchester City (Foto: Reprodução/X)

— Nada do clube jamais será vendido; ele permanecerá 100% propriedade dos sócios. Isso está claramente declarado aqui. Se eu não cumprir alguma das minhas promessas em relação a esses jogadores (Rodri e Haaland), assinei uma garantia de que, em caso de descumprimento, pagarei 100% das mensalidades dos sócios na temporada seguinte — disparou o candidato.

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Além do craque para o ataque, Riquelme confirmou que o volante espanhol Rodri, também do Manchester City, é o seu próximo alvo e que conversas com o empresário do jogador já aconteceram para reforçar o meio-campo merengue.

O clima de guerra nos bastidores ficou evidente quando o programa foi praticamente interrompido pela notícia de que Florentino Pérez havia acabado de anunciar o retorno de José Mourinho. Riquelme desdenhou do rival e rechaçou completamente o estilo do técnico português.

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