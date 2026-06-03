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Gigante holandês está perto de contratar astro do Real Madrid

Ceballos chegou ao Real Madrid em 2017

Igor Reis
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 03/06/2026
18:14
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dani ceballos
imagem cameraCeballos em ação no Real Madrid (Foto: Divulgação/Real Madrid)
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A trajetória de Dani Ceballos no Real Madrid parece estar próxima do capítulo final. Sem espaço garantido no elenco merengue, o meio-campista espanhol está cada vez mais perto de acertar sua transferência para o Ajax, da Holanda.

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De acordo com informações do jornal espanhol Marca, as negociações entre os clubes avançaram nos últimos dias e há otimismo para um desfecho positivo. O negócio deve ser fechado por cerca de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 38 milhões na cotação atual).

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Aos 29 anos, Ceballos vê com bons olhos a possibilidade de iniciar uma nova etapa da carreira na Eredivisie. O Ajax, que recentemente confirmou a contratação de Míchel como novo treinador, busca reforçar o meio-campo com um jogador experiente e que acumula passagens por grandes competições europeias.

Irregularidade e quase saída

Sem conseguir uma sequência de jogos na última temporada pelo Real Madrid, o espanhol perdeu espaço na equipe e passou a considerar uma saída. O cenário ficou ainda mais delicado após divergências com Álvaro Arbeloa, fator que contribuiu para o desgaste de sua situação no clube.

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Esta não é a primeira vez que Ceballos esteve perto de deixar Madri. Em janeiro, uma transferência para o Olympique de Marselha chegou a ser discutida, mas as negociações não avançaram.

Caso a mudança para o Ajax seja confirmada, o meia encerrará uma passagem de sete temporadas pelo Real Madrid, divididas em dois períodos. Apesar de ter conquistado títulos importantes com a camisa merengue, sua participação ao longo dos anos foi marcada pela irregularidade e pela dificuldade em se firmar como titular absoluto.

Dani Ceballos em ação pelo Real Madrid (Foto: AFP)
Dani Ceballos em ação pelo Real Madrid (Foto: AFP)

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