Bielsa volta sozinho ao Uruguai após queda na Copa e deixa aeroporto sem recepção Treinador desembarca de forma discreta em Montevidéu após eliminação na fase de grupos, evita contato com imprensa e tem saída da seleção praticamente encaminhada.

Marcelo Bielsa já está de volta ao Uruguai após a eliminação precoce da seleção na Copa do Mundo de 2026. O treinador desembarcou sozinho em Montevidéu na madrugada desta segunda-feira e deixou o Aeroporto de Carrasco de forma discreta, sem recepção de dirigentes, torcedores ou integrantes da comissão técnica.

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Para evitar qualquer contato com a imprensa e com pessoas que aguardavam no saguão, foi montado um esquema de segurança. Bielsa saiu diretamente da área VIP para um carro particular, sem passar pelo terminal principal. A única imagem de sua chegada foi registrada por um jornalista que acompanhava o desembarque. Confira:

Vestindo o uniforme de viagem da seleção uruguaia e carregando apenas uma bolsa de mão, o argentino caminhou rapidamente até o veículo e deixou o local sem falar com a imprensa. A chegada simboliza o fim melancólico de uma campanha marcada por resultados ruins, tensão nos bastidores e um ambiente desgastado dentro da delegação.

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Antes de retornar ao país, Bielsa fez sua despedida oficial da seleção. Em conversa com os jogadores, demonstrou abatimento e resumiu o sentimento após a campanha: "Vou embora triste, porque vocês me deixaram sozinhos". A cena repercutiu na imprensa uruguaia e internacional, que acompanhou os bastidores do retorno do treinador.

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Eliminação precoce ampliou crise no Uruguai

A passagem de Bielsa pelo Mundial terminou ainda na fase de grupos. O Uruguai empatou com Cabo Verde e Arábia Saudita, perdeu para a Espanha e encerrou a participação na terceira colocação do Grupo H, sem vencer nenhuma partida.

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A campanha expôs problemas que já vinham sendo apontados ao longo do ciclo. Nos bastidores, surgiram relatos de desgaste entre jogadores e comissão técnica, além de divergências sobre métodos de treinamento e decisões táticas. Após a derrota para a Espanha, o treinador ainda protagonizou um momento de irritação ao discutir com um jornalista no gramado.

Na entrevista depois da eliminação, Bielsa assumiu a responsabilidade pelo fracasso e afirmou que não acredita ter deixado um legado no futebol uruguaio. "O que deixo para o futebol uruguaio? Nada. Se você me perguntar como serei lembrado, respondo que como alguém que passou e não deixou nada", declarou.

Embora a Associação Uruguaia de Futebol ainda não tenha oficializado a saída, a continuidade do argentino é considerada improvável. O contrato era válido até o fim da participação uruguaia na Copa do Mundo, e Bielsa convocou uma entrevista coletiva para esta terça-feira, no Estádio Centenário, quando deve esclarecer seu futuro.

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