logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Bielsa volta sozinho ao Uruguai após queda na Copa e deixa aeroporto sem recepção

Treinador desembarca de forma discreta em Montevidéu após eliminação na fase de grupos, evita contato com imprensa e tem saída da seleção praticamente encaminhada.

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
29/06/2026 13:35
Favorite o Lance! no Google
Marcelo Bielsa comandando o Uruguai contra a Espanha
Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, à beira do gramado (Foto: Alfredo Estrella/ AFP)

Marcelo Bielsa já está de volta ao Uruguai após a eliminação precoce da seleção na Copa do Mundo de 2026. O treinador desembarcou sozinho em Montevidéu na madrugada desta segunda-feira e deixou o Aeroporto de Carrasco de forma discreta, sem recepção de dirigentes, torcedores ou integrantes da comissão técnica.

continua após a publicidade
  • Técnico Marcelo Bielsa gesticula na derrota do Uruguai para a Espanha

    Do sonho ao fracasso: queda do Uruguai expõe crise entre Bielsa e jogadores na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia
  • Técnico Marcelo Bielsa gesticula na derrota do Uruguai para a Espanha

    Bielsa foi demitido? Entenda situação do treinador após queda na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia
  • Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, é alvo de críticas após a eliminação da seleção na Copa do Mundo

    Bielsa é detonado por ídolo do Uruguai: ‘Contaminou o ambiente’

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia

    • Para evitar qualquer contato com a imprensa e com pessoas que aguardavam no saguão, foi montado um esquema de segurança. Bielsa saiu diretamente da área VIP para um carro particular, sem passar pelo terminal principal. A única imagem de sua chegada foi registrada por um jornalista que acompanhava o desembarque. Confira:

    Vestindo o uniforme de viagem da seleção uruguaia e carregando apenas uma bolsa de mão, o argentino caminhou rapidamente até o veículo e deixou o local sem falar com a imprensa. A chegada simboliza o fim melancólico de uma campanha marcada por resultados ruins, tensão nos bastidores e um ambiente desgastado dentro da delegação.

    continua após a publicidade

    Antes de retornar ao país, Bielsa fez sua despedida oficial da seleção. Em conversa com os jogadores, demonstrou abatimento e resumiu o sentimento após a campanha: "Vou embora triste, porque vocês me deixaram sozinhos". A cena repercutiu na imprensa uruguaia e internacional, que acompanhou os bastidores do retorno do treinador.

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Eliminação precoce ampliou crise no Uruguai

    A passagem de Bielsa pelo Mundial terminou ainda na fase de grupos. O Uruguai empatou com Cabo Verde e Arábia Saudita, perdeu para a Espanha e encerrou a participação na terceira colocação do Grupo H, sem vencer nenhuma partida.

    continua após a publicidade

    A campanha expôs problemas que já vinham sendo apontados ao longo do ciclo. Nos bastidores, surgiram relatos de desgaste entre jogadores e comissão técnica, além de divergências sobre métodos de treinamento e decisões táticas. Após a derrota para a Espanha, o treinador ainda protagonizou um momento de irritação ao discutir com um jornalista no gramado.

    Na entrevista depois da eliminação, Bielsa assumiu a responsabilidade pelo fracasso e afirmou que não acredita ter deixado um legado no futebol uruguaio. "O que deixo para o futebol uruguaio? Nada. Se você me perguntar como serei lembrado, respondo que como alguém que passou e não deixou nada", declarou.

    Embora a Associação Uruguaia de Futebol ainda não tenha oficializado a saída, a continuidade do argentino é considerada improvável. O contrato era válido até o fim da participação uruguaia na Copa do Mundo, e Bielsa convocou uma entrevista coletiva para esta terça-feira, no Estádio Centenário, quando deve esclarecer seu futuro.

    + Aposte em Brasil x Japão na Copa do Mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Técnico Marcelo Bielsa gesticula na derrota do Uruguai para a Espanha
    Técnico Marcelo Bielsa gesticula na derrota do Uruguai para a Espanha (Foto: Ulises RUIZ / AFP)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Lionel Scaloni observa treino da Argentina durante a Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Argentina adota cautela com jogador, mas espera retorno contra Cabo VerdeHá 3 minutos
    SBT transmitirá quatro jogos nesta segunda-feira (22) (Foto: Divulgação)
    Fora de CampoGalvão Bueno toma decisão sobre Copa do Mundo de 2030Há 6 minutos
    Torcedores brasileiros com a máscara do Neymar (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)
    Seleção BrasileiraBrasil x Japão: América Latina adota a Seleção em HoustonHá 13 minutos
    O goleiro do Japão, Zion Suzuki (nº 01), faz um gesto durante a partida de futebol contra a Suécia pelo Grupo F da Copa do Mundo de 2026, no Dallas Stadium, em Arlington (Foto: Paul Ellis / Afp)
    Copa do Mundo 2026Como Vini Jr., goleiro do Japão também se tornou símbolo da luta antirracistaHá 15 minutos
    Goleiro Neuer antes de partida contra a Costa do Marfim, na Copa do Mundo (Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images/AFP)
    Copa do Mundo 2026Alemanha tem voo atrasado antes de jogo contra Paraguai na Copa do MundoHá 17 minutos
    Ancelotti comanda o Brasil diante do Japão
    Fora de CampoDecisão de Ancelotti para Brasil x Japão repercute: 'Não é possível'Há 32 minutos

    Mais LANCE!

    Brasil x Japão - Lance!TV
    AO VIVO: Assista ao duelo entre Brasil e Japão com o Lance!TV
    Ex-capitão do Tetra, Dunga dispara sobre postura do Japão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF
    Dunga detona postura de Japão antes de duelo com Brasil: 'Fala muito'
    Carlo Ancelotti orienta a Seleção Brasileira durante Brasil x Haiti na Copa do Mundo
    Enquete Lance!: Qual jogador do Brasil ainda vai decolar na Copa do Mundo?
    Vini Jr aponta para a cabeça em comemoração do gol do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo
    Copa do Mundo: Marquinhos aposta em Vini Jr para decidir Brasil x Japão
    Vestiário de Brasil x Japão, segunda fase da Copa do Mundo
    Escalação: Ancelotti confirma Brasil que enfrenta o Japão; veja time
    Festa da torcida da Argentina na cidade do Texas durante a Copa do Mundo.
    Estrangeiros são afastados da Copa e driblam obstáculos e preços por Messi
    Matheus Cunha comemora gol do Brasil com companheiros
    Colunistas do Lance! analisam Japão e apontam caminhos para classificação do Brasil 
    Neymar acena para a torcida após a estreia na Copa
    Leitores do Lance! se dividem sobre Neymar contra o Japão; veja
    Luiz Henrique em ação pela Seleção Brasileira em amistoso contra a Croácia
    Luiz Henrique lidera o Brasil em participações em gols saindo do banco
    Neymar com a camisa da Seleção Brasileira no jogo entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo 2026
    Após criticar Neymar, atacante do Japão sofre ataques racistas nas redes
    África do Sul e Canadá fizeram o primeiro mata-mata da Copa do Mundo
    Mata-mata: qual origem da expressão popular nos torneios?
    Vinicius Junior, de amarelo, levanta a mão direita em direção ao céu
    Brasil já virou 10 jogos após sair atrás no placar em Copas do Mundo
    João Felix em coletiva da seleção portuguesa
    Destaque da seleção portuguesa pede calma após tropeços de Portugal