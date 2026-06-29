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Defensor do Atlético de Madrid se envolve em grave polêmica na internet

Atleta é cobrado por torcedores por supostos prints com ofensas discriminatórias

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 14:40
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Ruggeri em apresentação no Atlético de Madrid
Diretoria do Atlético de Madrid mantém o silêncio e avalia internamente a situação do atleta italiano (Foto: Divulgação)

O ala esquerdo da Itália, Matteo Ruggeri, que atualmente defende o Atlético de Madrid, passou a ser duramente cobrado na internet. O motivo foi a divulgação de prints de um bate-papo íntimo. Neles, o jovem supostamente enviava dinheiro para uma moça em troca de arquivos de voz que continham preconceito racial e termos eróticos.

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    Rugerri com companheiros do Atlético de Madrid
    Diretoria do Atlético de Madrid mantém o silêncio e avalia internamente a situação do atleta italiano (Foto: Reprodução / Instagram)

    Os prints mostram que o esportista enviava quantias de 150 euros pela plataforma Instagram. O objetivo era que a jovem gravasse falas atacando a comunidade negra e outros grupos vulneráveis.

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    Os textos atribuídos ao jogador ganharam força na internet e irritaram o público. Em um dos trechos, o profissional questiona se a jovem acharia ruim se ele praticasse atos sexuais solitários escutando as falas dela. Em outro momento, ele solicita que ela se declare preconceituosa e destile ódio contra cidadãos negros. Arquivos com a voz do próprio atleta em tom erótico também foram expostos.

    O barulho na internet colocou o jovem de 23 anos e a diretoria do time de Madri sob forte cobrança pública. Apesar do tamanho da confusão, nenhuma nota de esclarecimento foi publicada pelo time da Espanha ou pelos representantes do atleta.

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    Ruggeri chegou ao futebol espanhol no meio do ano passado, vindo da Atalanta por um montante de 17 milhões de euros. O nome do jovem vinha sendo falado nos bastidores como um desejo de mercado da Roma, equipe comandada pelo técnico Gian Piero Gasperini, com quem o ala já trabalhou anteriormente.

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