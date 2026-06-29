Defensor do Atlético de Madrid se envolve em grave polêmica na internet Atleta é cobrado por torcedores por supostos prints com ofensas discriminatórias

O ala esquerdo da Itália, Matteo Ruggeri, que atualmente defende o Atlético de Madrid, passou a ser duramente cobrado na internet. O motivo foi a divulgação de prints de um bate-papo íntimo. Neles, o jovem supostamente enviava dinheiro para uma moça em troca de arquivos de voz que continham preconceito racial e termos eróticos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

Diretoria do Atlético de Madrid mantém o silêncio e avalia internamente a situação do atleta italiano (Foto: Reprodução / Instagram)

Os prints mostram que o esportista enviava quantias de 150 euros pela plataforma Instagram. O objetivo era que a jovem gravasse falas atacando a comunidade negra e outros grupos vulneráveis.

continua após a publicidade

Os textos atribuídos ao jogador ganharam força na internet e irritaram o público. Em um dos trechos, o profissional questiona se a jovem acharia ruim se ele praticasse atos sexuais solitários escutando as falas dela. Em outro momento, ele solicita que ela se declare preconceituosa e destile ódio contra cidadãos negros. Arquivos com a voz do próprio atleta em tom erótico também foram expostos.

O barulho na internet colocou o jovem de 23 anos e a diretoria do time de Madri sob forte cobrança pública. Apesar do tamanho da confusão, nenhuma nota de esclarecimento foi publicada pelo time da Espanha ou pelos representantes do atleta.

continua após a publicidade

Ruggeri chegou ao futebol espanhol no meio do ano passado, vindo da Atalanta por um montante de 17 milhões de euros. O nome do jovem vinha sendo falado nos bastidores como um desejo de mercado da Roma, equipe comandada pelo técnico Gian Piero Gasperini, com quem o ala já trabalhou anteriormente.

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.