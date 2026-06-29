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Forlán se coloca à disposição para assumir o comando do Uruguai após a Copa

Celeste fracassou e foi eliminada na fase de grupos do Mundial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 10:45
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Argentino Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, gesticula na derrota para a Espanha
Argentino Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, gesticula na derrota para a Espanha (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)

Eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo 2026, a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) ainda não definiu o futuro da seleção em meio ao fim do vínculo de Marcelo Bielsa após a competição. Com isso, surgem interessados no cargo, e um deles é idolatrado no país sula-mericano.

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    De acordo com o jornal "El País", Diego Forlán admitiu que gostaria de assumir o comando do Uruguai pensando no próximo ciclo. O ex-jogador foi o grande destaque de uma geração, liderando a equipe até a campanha de semifinal em 2010, na África do Sul.

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    O veículo ressaltou que a Associação Uruguaia de Futebol não pretende agir rapidamente para troca no comando técnico devido ao momento político. A federação terá eleições no início de 2027 e ainda não tem um perfil. Além de Forlán, também vem sendo citado o nome de Marcelo Broli, que já tem experiência na principal e foi campeão mundial na categoria sub-20 em 2023.

    Em conversa com o argentino Agüero, na ESPN, Forlán afirmou que aceitaria o convite, mas, caso não seja sondado, torce para um nome local.

    — Claro, você sabe que eu vou se me chamarem. (…) Eu prefiro um técnico uruguaio, porque os temos. Pelo contexto que estamos, não é momento para sair dando nomes — disse o ex-atacante.

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    Diego Forlán comemorando gol pelo Uruguai
    Diego Forlan, ídolo do futebol uruguaio (Foto: Rodrigo Arangua/ AFP)

    Uruguai na Copa do Mundo

    Cercado de expectativas com Marcelo Bielsa, o Uruguai decepcionou na Copa do Mundo. A Celeste terminou com apenas dois pontos no Grupo H, com empates com Arábia Saudita (1 a 1) e Cabo Verde (2 a 2), além de derrota para a Espanha na última rodada.

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