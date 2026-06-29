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Ancelotti revela conversa com Neymar durante o jogo do Brasil: 'Eu não queria'

Treinador elogiou a atuação da Seleção Brasileira

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 16:22
Atualizado há 1 minutos
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Ancelotti fala ao microfone em entrevista após o fim de Brasil x Japão no gramado do NRG Stadium
Ancelotti fala ao microfone em entrevista após o fim de Brasil x Japão no gramado do NRG Stadium (Foto: Reprodução/CazeTV)

Após a vitória e classificação do Brasil contra o Japão, nesta segunda-feira (29), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti falou sobre o resultados e as escolhas durante a partida em meio a expectativa da torcida pela entrada de Neymar. Ancelotti revelou uma conversa que teve com Neymar no decorrer do jogo e avaliou a atuação da Brasil na estreia do mata-mata na Copa do Mundo.

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    — Eu estava esperando o Neymar para a prorrogação. Eu falei com ele que se não a gente não empatasse o jogo, ele ia entrar aos 60, aos 65 minutos. Mas como empatamos o jogo, eu não queria mudar a estrutura e perder o controle do jogo e ele ia ficar para a prorrogação — disse Ancelotti, que elogiou a atuação do Brasil:

    — A equipe não perdeu a paciência, eu acho que o time estava bem no primeiro tempo, o jogo foi bonito. Forçamos um pouco mais de cruzamentos no segundo tempo e no final deu tudo certo. Temos muitos recursos no banco e no campo. É bom que os jogadores individualmente estão em bom nível e trabalham juntos. O Japão não é um time fácil, é um time bem organizado, muito intenso. A gente mereceu ganhar isso e isso é muito importante — completou.

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    Neymar vestindo colete destinado aos jogadores reservas com a logomarca Fifa 2026
    Neymar durante aquecimento com colete (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Brasil classificado

    Com gol de Gabriel Martinelli aos 50 minutos do segundo tempo, o Brasil virou sobre o Japão por 2 a 1 em Houston neste segunda-feira (29) e se classificou às oitavas de final da Copa do Mundo. Sano abriu o placar para os japoneses, enquanto Casemiro marcou o primeiro da Seleção no início do segundo tempo. Agora, o Brasil espera o vencedor de Costa do Marfim x Noruega, que se enfrentam nesta terça-feira, para saber quem será o próximo adversário.

    ✅ FICHA TÉCNICA
    Brasil 2 x 1 Japão
    Copa do Mundo - 2ª Fase - 16 avos de final

    📅 Data e hora: segunda-feira, 29 de junho de 2026, às 14h (de Brasília)
    📍 Local: NRG Stadium, em Houston (EUA)
    🥅 Gols: Sano (29'/1ºT); Casemiro (9'/2ºT) e Gabriel Martinelli (50'/2ºT)
    🟨 Cartões amarelos: Sano, Kamada, Suzuki (JAP); Casemiro, Danilo (BRA)
    🏟️ Público: 68.777 presentes

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    BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)
    Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Endrick); Rayan, Vini Jr e Matheus Cunha (Gabriel Martinelli).

    JAPÃO (Técnico: Hajime Moriyasu)
    Zion Suzuki; Taniguchi, Hiroki Ito e Tomiyasu; Doan (Sugawara), Maeda, Nakamura (Suzuki), Junya Ito (Machino), Kamada (Tanaka) e Sano; Ueda

    🧑‍⚖️ Árbitro: Maurizio Mariani, auxiliado por Daniele Bindoni e Alberto Tegoni (trio italiano)

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