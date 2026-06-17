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Liverpool encaminha contratação de ex-Real Madrid convocado pela Espanha na Copa

Jogador tinha acerto encaminhado com o Newcastle, mas o Liverpool atravessou a negociação

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 20:37
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Jogadores da Espanha em treinamento antes de jogo da Copa do Mundo (Foto: Florencia Tan Jun / Getty Images via AFP)
Jogadores da Espanha em treinamento antes de jogo da Copa do Mundo (Foto: Florencia Tan Jun / Getty Images via AFP)

O Liverpool está perto de surpreender e contratar um novo reforço para a temporada 2026. Segundo as informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, o clube inglês se acertou com o atacante Victor Muñoz, ex-Real Madrid e que atuava pelo Osasuna, também da Espanha, na temporada 2025/26.

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    • Após uma temporada de destaque, o atacante de 22 anos, que atua na ponta-esquerda tinha conversas avançadas com o Newcastle e custaria 35 milhões de euros mais 5 milhões de bônus. A transferência para o clube era considerada praticamente certa, mas o Liverpool atravessou a negociação e fechou com o jogador da seleção espanhola por 40 milhões de euros. Metade do valor será destinado ao Real Madrid, que possui 50% dos direitos do atleta.

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    Victor Muñoz com a delegação da Espanha para a Copa do Mundo (Foto: Florencia Tan Jun / Getty Images via AFP)

    Durante a temporada passada, Muñoz fez 36 jogos no total, marcando sete gols e distribuindo cinco assistências. No total, são uma participação em gols a cada 230 minutos em campo.

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    Os Reds contarão com o jogador como uma possível opção para suprir as ausências no ataque. Na última temporada, o clube teve de lidar com a ausência de Isak, que foi contratado por um valor astronômico (R$ 955 milhões) mas sofreu uma grave lesão quando fraturou a fíbula esquerda e sofreu uma contusão no tornozelo. Para piorar a situação, Hugo Ekitike, outra opção do Liverpool para o setor ofensivo, rompeu o tendão de Aquiles às vésperas da Copa e não só perdeu a competição, como também só deve voltar a atuar em 2027.

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    Nico Willians e Victor Muñoz em treino da Espanha (Foto: Florencia Tan Jun / Getty Images via AFP)

    Além dos lesionados. Mohamed Salah, um dos maiores ídolos do Liverpool, deixou o clube ao fim da temporada. Com ausências significativas durante a temporada, o clube ainda viu o atacante Luis Diaz ir para o Bayern sem ter uma reposição engatilhada.

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    O Liverpool ainda possui conversas avançadas com o atacante Yan Diomande, do RB Leipzig e da seleção da Costa do Marfim na Copa do Mundo, e possuem interesse no francês Bradley Barcola. Recentemente, o nome de Darwin Nuñez, ex-jogador do Liverpool e que está atualmente no Al Hilal, foi associado ao clube após especulações de que os Reds desejam repatriar o atacante para preencher as lacunas do ataque.

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