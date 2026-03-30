Lesão de Raphinha pode render dinheiro ao Barcelona; veja valores
Clube catalão tem direito a seguro da Fifa se atacante parar por mais de 28 dias
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O Barcelona pode ter um "alento" financeiro em meio à preocupação com a saúde de Raphinha. Após a notícia da lesão do atcante brasileiro, o clube catalão passou a monitorar não apenas o departamento médico, mas também as planilhas financeiras. Isso porque a entidade máxima do futebol pode ser obrigada a indenizar o Barça pela ausência do brasileiro.
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O atacante sentiu a contusão durante o amistoso entre Brasil e França. Raphinha, que é um dos principais nomes da seleção Brasileira, apresentou dores ainda na etapa inicial e, por precaução, não voltou para o segundo tempo da partida.
Segundo informações do jornal espanhol Sport, a FIFA deve assumir um pagamento diário de 20,5 mil euros (aproximadamente R$ 124,5 mil na cotação atual) após o prazo de carência do regulamento. Como o tempo de parada previsto pelo Barcelona supera os 28 dias consecutivos exigidos pelo Programa de Proteção de Clubes, o caminho para o recebimento está aberto.
O valor total dessa indenização pode atingir cifras impressionantes: o teto estabelecido pelo programa chega a 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 45,4 milhões) por jogador, por ano, dependendo da gravidade e do tempo de ausência.
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Como funciona o seguro?
O seguro entra em vigor quando um atleta se lesiona defendendo sua seleção em datas oficiais, cobrindo o período em que ele fica impedido de atuar pelo seu clube. O pagamento é calculado com base no salário fixo do jogador e cessa imediatamente assim que o atleta recebe a alta médica ou retoma os treinamentos com o elenco.
Embora o valor ajude a amortizar os custos salariais do atleta enquanto ele não joga, a perda técnica é o que mais preocupa o Barcelona. O clube vive momento decisivo na temporada e contava com o protagonismo do camisa 11 para as próximas rodadas da La Liga e da Champions League.
O Lance! entrou em contato com a Fifa, que não respondeu até o momento da publicação desta matéria.
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