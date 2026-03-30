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Quantas Copas do Mundo a Croácia disputou? Veja estatísticas e participações

Seleção europeia soma campanhas históricas e três pódios em Mundiais.

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Lance!
São Paulo (SP)
Dia 30/03/2026
07:05
Modric comemora gol marcado pela Croácia na vitória sobre a Tchéquia, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo
imagem cameraCroácia conquistou dois terceiros lugares e um vice-campeonato em Copas do Mundo. (Foto: Damir Sencar/AFP)
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A Croácia disputou seis Copas do Mundo independentes e estará na edição de 2026.
A seleção chegou ao pódio três vezes, com um vice-campeonato em 2018.
Sua trajetória inclui campanhas sólidas, com média de 1,43 gol por partida e 1,1 sofridos.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A Croácia disputou seis Copas do Mundo como país independente e já tem presença confirmada na edição de 2026, que marcará sua sétima participação no torneio. Desde a estreia em 1998, a seleção croata construiu uma trajetória sólida e, em alguns momentos, surpreendente no cenário internacional. O Lance! responde quantas Copas do Mundo a Croácia disputou?

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Mesmo sendo uma nação jovem no futebol mundial — tornou-se independente no início da década de 1990 — a Croácia rapidamente se consolidou como força competitiva em Mundiais. Em apenas seis participações, chegou três vezes ao pódio, algo que seleções tradicionais levaram décadas para alcançar.

O desempenho croata em Copas é marcado por campanhas profundas e consistência tática. A equipe costuma crescer em fases eliminatórias e tem histórico recente de decisões equilibradas, muitas delas resolvidas na prorrogação ou nos pênaltis.

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A ausência em 2010 foi o único grande hiato no período recente. Fora isso, a seleção esteve presente em todas as edições desde 1998, alternando campanhas de fase de grupos com chegadas à semifinal e à final.

Quantas Copas do Mundo a Croácia disputou?

A estreia ocorreu na Copa do Mundo 1998, quando a equipe surpreendeu o mundo ao terminar em terceiro lugar. A campanha incluiu vitória sobre a Alemanha nas quartas de final e consolidação de uma geração histórica.

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Na Copa do Mundo 2002, a Croácia foi eliminada ainda na fase de grupos. O mesmo aconteceu na Copa do Mundo 2006, quando não conseguiu avançar ao mata-mata.

A equipe não se classificou para a Copa de 2010, na África do Sul, interrompendo a sequência de participações.

O retorno aconteceu na Copa do Mundo 2014, mas novamente a seleção caiu na fase de grupos.

A melhor campanha da história veio na Copa do Mundo 2018. A Croácia chegou à final pela primeira vez, eliminando adversários em confrontos longos e equilibrados, e terminou com o vice-campeonato.

Na Copa do Mundo 2022, repetiu o feito de 1998 ao conquistar o terceiro lugar.

Já a Copa do Mundo 2026 será a sétima participação croata, ampliando o histórico da seleção em Mundiais.

Números gerais da Croácia em Copas (até 2022)

  1. Copas disputadas: 6
  2. Jogos: 30
  3. Vitórias: 13
  4. Empates: 8
  5. Derrotas: 9
  6. Gols marcados: 43
  7. Gols sofridos: 33

A média ofensiva é de aproximadamente 1,43 gol por partida, enquanto a média de gols sofridos gira em torno de 1,1 por jogo.

Campanhas detalhadas

  1. Em 1998, a Croácia terminou em terceiro lugar, com cinco vitórias em sete jogos e apenas cinco gols sofridos.
  2. Em 2002 e 2006, caiu na fase de grupos, somando apenas uma vitória nas duas edições.
  3. Em 2014, também foi eliminada na primeira fase, apesar de ter marcado seis gols.
  4. Em 2018, alcançou o vice-campeonato com sete partidas disputadas, quatro vitórias e 14 gols marcados.
  5. Em 2022, voltou ao pódio com o terceiro lugar, acumulando sete jogos, duas vitórias e quatro empates — muitos deles decididos após prorrogação.

Com três campanhas entre as quatro melhores do mundo em apenas seis participações, a Croácia construiu um histórico expressivo em Copas do Mundo, consolidando-se como uma das seleções europeias mais competitivas das últimas décadas.

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