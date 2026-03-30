Sua trajetória inclui campanhas sólidas, com média de 1,43 gol por partida e 1,1 sofridos.

A seleção chegou ao pódio três vezes, com um vice-campeonato em 2018.

A Croácia disputou seis Copas do Mundo independentes e estará na edição de 2026.

A Croácia disputou seis Copas do Mundo como país independente e já tem presença confirmada na edição de 2026, que marcará sua sétima participação no torneio. Desde a estreia em 1998, a seleção croata construiu uma trajetória sólida e, em alguns momentos, surpreendente no cenário internacional. O Lance! responde quantas Copas do Mundo a Croácia disputou?

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Mesmo sendo uma nação jovem no futebol mundial — tornou-se independente no início da década de 1990 — a Croácia rapidamente se consolidou como força competitiva em Mundiais. Em apenas seis participações, chegou três vezes ao pódio, algo que seleções tradicionais levaram décadas para alcançar.

O desempenho croata em Copas é marcado por campanhas profundas e consistência tática. A equipe costuma crescer em fases eliminatórias e tem histórico recente de decisões equilibradas, muitas delas resolvidas na prorrogação ou nos pênaltis.

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A ausência em 2010 foi o único grande hiato no período recente. Fora isso, a seleção esteve presente em todas as edições desde 1998, alternando campanhas de fase de grupos com chegadas à semifinal e à final.

Quantas Copas do Mundo a Croácia disputou?

A estreia ocorreu na Copa do Mundo 1998, quando a equipe surpreendeu o mundo ao terminar em terceiro lugar. A campanha incluiu vitória sobre a Alemanha nas quartas de final e consolidação de uma geração histórica.

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Na Copa do Mundo 2002, a Croácia foi eliminada ainda na fase de grupos. O mesmo aconteceu na Copa do Mundo 2006, quando não conseguiu avançar ao mata-mata.

A equipe não se classificou para a Copa de 2010, na África do Sul, interrompendo a sequência de participações.

O retorno aconteceu na Copa do Mundo 2014, mas novamente a seleção caiu na fase de grupos.

A melhor campanha da história veio na Copa do Mundo 2018. A Croácia chegou à final pela primeira vez, eliminando adversários em confrontos longos e equilibrados, e terminou com o vice-campeonato.

Na Copa do Mundo 2022, repetiu o feito de 1998 ao conquistar o terceiro lugar.

Já a Copa do Mundo 2026 será a sétima participação croata, ampliando o histórico da seleção em Mundiais.

Números gerais da Croácia em Copas (até 2022)

Copas disputadas: 6 Jogos: 30 Vitórias: 13 Empates: 8 Derrotas: 9 Gols marcados: 43 Gols sofridos: 33

A média ofensiva é de aproximadamente 1,43 gol por partida, enquanto a média de gols sofridos gira em torno de 1,1 por jogo.

Campanhas detalhadas

Em 1998, a Croácia terminou em terceiro lugar, com cinco vitórias em sete jogos e apenas cinco gols sofridos. Em 2002 e 2006, caiu na fase de grupos, somando apenas uma vitória nas duas edições. Em 2014, também foi eliminada na primeira fase, apesar de ter marcado seis gols. Em 2018, alcançou o vice-campeonato com sete partidas disputadas, quatro vitórias e 14 gols marcados. Em 2022, voltou ao pódio com o terceiro lugar, acumulando sete jogos, duas vitórias e quatro empates — muitos deles decididos após prorrogação.

Com três campanhas entre as quatro melhores do mundo em apenas seis participações, a Croácia construiu um histórico expressivo em Copas do Mundo, consolidando-se como uma das seleções europeias mais competitivas das últimas décadas.