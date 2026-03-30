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Alemanha e Gana vão se enfrentar nesta segunda-feira (30), na MHP Arena, em Stuttgart, em partida amistosa. As seleções voltam a se encontrar após 12 anos, quando protagonizaram um duelo emocionante pelo Grupo G da Copa do Mundo de 2014, em Fortaleza — edição que também ficou marcada pelo histórico 7 a 1 da Alemanha sobre o Brasil na semifinal. Atualmente, as equipes contam com novos protagonistas.

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12 anos atrás no Castelão

No dia 21 de junho de 2014, as equipes chegaram ao Castelão em situações opostas, com a Alemanha vindo de uma goleada sobre Portugal por 4 a 0, enquanto Gana tinha sido derrorta pelos Estados Unidos na primeira rodada.

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O primeiro tempo foi mais truncado, com as melhores chances da Alemanha e Gana conseguindo se fechar bem na defesa. No retorno para segunda etapa, logo no início, Sami Khedira acertou um belo lançamento para Mario Gotze, que invadia a área. O atacante alemão contou com a sorte ao cabecear a bola no próprio joelho e, mesmo assim, abrir o placar para o, até então, tricampeões mundiais.

Mario Gotze comemora gol contra Gana (Foto: LCMoreira/Lancepress!)

Logo na sequência do gol da Alemanha, Gana respondeu logo no minuto seguinte, com André Ayew. O centroavante acertou linda cabeçada após cruzamento de Afful. Poucos minutos depois, após raro erro de Lahm em um passe no meio de campo, Muntari interceptou e passou para Asamoah Gyan, que saiu cara a cara com Neuer e virou a partida para seleção ganesa.

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Com a virada, o treinador Joachim Low acionou o atacante veterano Miroslav Klose. Com três minutos em campo, após desvio de Höwedes em cobrança de escanteio, o centroavante alemão empurrou a bola para o fundo das redes e igualou o placar, que se manteve assim até o apito final. Com o gol, Klose empatou a marca de 15 gols em Copas do Mundo, igualando Ronaldo, e ultrapassaria na semifinal, na goleada por 7 a 1 contra o Brasil.

Klose marcou o segundo gol da Alemanha contra Gana na Copa do Mundo de 2014 (Foto: LCMoreira/Lancepress!)

Após o jogo, Gana perdeu para Portugal por 2 a 1 se despediu da competição na lanterna do Grupo G, enquanto a Alemanha seguiu na Copa do Mundo e confirmou a liderança após vencer os Estados Unidos por 1 a 0. No mata-mata, o time alemão teve uma classificação dramática contra a Argélia nas oitavas de final, uma vitória magra contra França nas quartas de final e o famoso "7x1" contra o Brasil na semifinal. Na decisão, no Maracanã, os alemães superaram a Argentina por 1 a 0 com gol de Mario Gotze e se tornaram tetracampeões mundiais.

Copa do Mundo 2014 - Alemanha x Argentina (Foto: Paulo Sérgio/ LANCE!Press)

Novos protagonistas

Passados 12 anos daquele confronto em Fortaleza, apenas Jordan Ayew, por Gana, segue entre os convocados das duas seleções. Com uma nova geração em evidência, nomes como Florian Wirtz e Joshua Kimmich simbolizam o processo de reconstrução da Alemanha após campanhas decepcionantes nas últimas Copas do Mundo.

Do outro lado, Gana chega embalada para sua segunda participação consecutiva em Mundiais e aposta na força ofensiva de jogadores como Iñaki Williams e Antoine Semenyo.

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