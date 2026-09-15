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Vasco x Boca Juniors: datas e informações da semifinal da Sul-Americana

Confrontos estão agendados para a terceira semana de outubro

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
15/09/2026 23:33
Atualizado há 2 minutos
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Cruz-Maltino não sofreu gols nas quartas de finais (Foto: Affonso Andrade/Ag. F8/Folhapress)
Cruz-Maltino não sofreu gols nas quartas de finais (Foto: Affonso Andrade/Ag. F8/Folhapress)

Na noite desta terça-feira (15), o Boca Juniors eliminou o São Paulo pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana e terá o Vasco como próximo adversário pelas semifinais da competição. O clube carioca venceu o Santa Fé pelo placar de 2 a 0 no agregado.

O jogo de ida entre as equipes está previsto para acontecer entre os dias 13 e 14 de outubro, enquanto os jogos de volta devem acontecer nos dias 20 e 21 do mesmo mês. Com melhor aproveitamento na competição, o Boca Juniors decidirá em casa, enquanto o Vasco não terá São Januário como opção por conta dos requisitos mínimos da Conmebol. A equipe do Lance! apurou que o clube cruz-maltino tem o Maracanã como "Plano A".

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Situação atual dos rivais na Sul-Americana

O Boca Juniors chega de classificação contra a equipe do São Paulo, no Morumbis lotado, pelo placar de 1 a 1. O confronto foi válido pelas quartas de final da Sul-Americana. Anteriormente, os argentinos enfrentaram o Deportivo Recoleta e venceram por 7 a 1 no agregado.

Por outro lado, a equipe cruz-maltina marcou dois gols no último confronto contra o Santa Fé, em São Januário, também pelas quartas de final, no jogo de volta. O Vasco bateu o Olimpia por 4 a 1 no agregado nas oitavas de final da competição.

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Vasco e Boca Juniors se enfrentarão pelas semifinais da Sul-Americana (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)
Vasco e Boca Juniors se enfrentarão pelas semifinais da Sul-Americana (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Histórico de encontros entre Boca Juniors e Vasco

O Vasco tem um histórico de 14 confrontos contra o Boca Juniors. O retrospecto é favorável ao clube argentino, que soma seis vitórias, contra apenas uma do cruz-maltino, além de sete empates. Ao todo, o Boca marcou 32 gols, enquanto o Vasco balançou as redes 24 vezes.

Vasco e Boca Juniors já se enfrentaram em duas competições continentais organizadas pela Conmebol: a Libertadores e Copa Mercosul. Pela Libertadores de 2001, os clubes protagonizaram um confronto nas quartas de final. O Boca venceu o primeiro jogo por 1 a 0, em São Januário, em 23 de maio, e voltou a ganhar na partida de volta, por 3 a 0, em 30 de maio, na Argentina. Com os dois resultados, a equipe argentina avançou na competição.

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Ainda em 2001, os adversários se encontraram duas vezes pela Copa Mercosul. O primeiro duelo terminou empatado em 2 a 2, em 29 de julho, no Mané Garrincha, em Brasília. No segundo, disputado em Buenos Aires em 25 de setembro, o placar se repetiu: 2 a 2.

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