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Liverpool mira Rayan, e Vasco pode lucrar; entenda quanto clube receberia

Cruz-maltino não tem nenhuma fatia do passe do atacante

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 18:15
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Rayan celebra primeiro gol com a camisa do Bournemouth (Foto: Divulgação/Bournemouth)
Rayan celebra primeiro gol com a camisa do Bournemouth (Foto: Divulgação/Bournemouth)

O interesse do Liverpool por Rayan pode render uma nova receita ao Vasco, mas não da maneira que uma futura transferência milionária poderia sugerir. Caso o atacante seja contratado pelo clube inglês, o Cruz-Maltino não terá direito a um percentual sobre o negócio, já que vendeu 100% dos direitos econômicos do jogador ao Bournemouth. O clube carioca, porém, poderá receber uma quantia por ser responsável pela formação do atleta.

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A possível transferência ganhou força diante da valorização do brasileiro desde sua saída de São Januário. O Bournemouth pagou 35 milhões de euros por Rayan em janeiro de 2026 e, meses depois, renovou seu contrato até junho de 2031, estabelecendo uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros. Segundo o "The Athletic", esse valor só poderá ser acionado a partir de 2027.

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Caso o Liverpool pague a cláusula, os 150 milhões de euros serão destinados ao Bournemouth, atual detentor dos direitos econômicos do atacante. Isso acontece porque as regras da Premier League não permitem o registro de jogadores cujos direitos econômicos sejam compartilhados com terceiros. Para inscrever Rayan na competição, portanto, o clube inglês precisou adquirir a totalidade dos direitos do brasileiro.

Por que o Vasco não tem percentual de Rayan?

A regra da Premier League impede que seus clubes registrem jogadores com direitos econômicos fatiados entre diferentes partes. Dessa forma, o Bournemouth ficou com 100% dos direitos de Rayan na negociação com o Vasco.

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Por isso, o clube carioca não manteve participação em uma eventual valorização futura do atacante. Uma possibilidade seria incluir uma cláusula de venda futura (sell-on clause), que garantiria ao Vasco uma parcela de uma transferência posterior, mas esse mecanismo não faz parte do acordo apresentado entre os clubes.

Rayan durante Vasco x Maricá (Foto: Matheus Lima/CRVG)
Rayan está de saída do Vasco (Foto: Matheus Lima/CRVG)<br>

Quanto o Vasco pode receber?

A possibilidade de uma nova receita para o Vasco está ligada ao mecanismo de solidariedade da Fifa, criado para remunerar os clubes que participaram da formação de um jogador quando ele é transferido entre equipes de diferentes associações.

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Rayan fez sua formação no Vasco e deixou o clube aos 19 anos. De acordo com a estimativa, o Cruz-Maltino teria direito a 3% do valor de uma eventual nova transferência, considerando o período de formação do atacante em São Januário.

Assim, se a cláusula de 150 milhões de euros fosse integralmente paga pelo Liverpool e a incidência de 3% fosse aplicada sobre esse valor, o Vasco receberia 4,5 milhões de euros, cerca de R$ 26,7 milhões, pelo mecanismo de solidariedade.

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A quantia seria muito inferior aos 150 milhões de euros envolvidos na operação, mas representaria uma nova entrada nos cofres do clube pela formação do atacante.

Rayan chegou ao futebol profissional do Vasco em 2023, depois de passar pelas categorias de base. Em 2025, teve maior destaque na equipe principal e terminou a temporada com 20 gols em 57 partidas, antes de ser negociado com o Bournemouth no início de 2026.

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