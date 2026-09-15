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Argentina anuncia lista para amistosos com presença de Messi

Camisa 10 fará sua última partida em amistoso contra Benim, em Buenos Aires

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
15/09/2026 18:03
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Messi observa troféu da Copa do Mundo conquistada em 2022
Messi observa troféu da Copa do Mundo conquistada em 2022 (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Lionel Scaloni anunciou na tarde desta terça-feira (15) a lista com 28 convocados da Argentina para a disputa da próxima Data Fifa, que marcará a despedida de Lionel Messi da seleção. As partidas marcam o retorno da equipe aos gramados após o vice-campeonato na Copa do Mundo de 2026.

No dia 30 de setembro, a Argentina encara a Bolívia, rival sul-americano. Posteriormente, em 3 de outubro, enfrenta Burkina Faso e fecha a série de jogos contra o Benim. Esse último compromisso contará com Messi em campo.

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- A todos os torcedores da seleção argentina e a todos argentinos e argentinas, quero comunicar-lhes que, depois de uma conversa com o técnico Lionel Scaloni, tomamos a decisão de convidar o melhor jogador do mundo, o emblema da nossa seleção, o nosso capitão, Lionel André Messi, para que possa ter a despedida que realmente merece no dia 6 de outubro aqui, na Argentina - Claudio Tapia, presidente da AFA.

Além de Messi, os campeões mundiais Rodrigo De Paul, companheiro do camisa 10 no Inter Miami, e Giovani Lo Celso, do Betis, também participarão do confronto com o Benim para se despedirem da seleção.

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Palmeiras tem dois representantes na lista da Argentina

O atacante Flaco López e o lateral-direito Giay integram a lista de convocados para os próximos amistosos. O atacante, atual artilheiro do Palmeiras em 2026, volta à seleção após disputar a Copa do Mundo.

+ Flaco López e Giay são convocados pela seleção da Argentina

Confira os convocados da Argentina

  1. Goleiros: Emiliano Martínez (Chelsea), Musso (Atlético de Madrid) e Rulli (Manchester City).
  2. Defensores: Giay (Palmeiras), Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Foyth (Recreativo Huelva), Facundo Medina (Bayer Levekusen), Tagliafico (Lyon), Román Vega (Zenit) e Valentín Barco (Chelsea).
  3. Meio-campistas: Enzo Fernández (Manchester City), Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Ipsiwch Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nico Paz (Como), Mastantuono (Fiorentina) e Matías Soulé (Roma).
  4. Atacantes: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico González (Juventus), Prestianni (Benfica), Flaco López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milão) e Messi (Inter Miami).
Palmeiras tem dois convocados para a seleção da Argentina
Messi disputará o amistoso entre Argentina e Benim, em Buenos Aires (Foto: Reprodução)

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