Mbappé ou Yamal? Simeone tem outro favorito sobre quem deve ganhar a Bola de Ouro; veja
Treinador argentino cita desempenho na Copa do Mundo; Mbappé e Yamal também argumentam sobre os motivos
O técnico Diego Simeone, do Atlético de Madrid, entrou na torcida e apontou seu favorito para conquistar a Bola de Ouro de 2026. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (15), o comandante afirmou que nem Lamine Yamal nem Kylian Mbappé deveriam levar o prêmio, mas sim o seu compatriota Lionel Messi.
Hansi Flick defende Lamine Yamal na disputa pela Bola de Ouro: ‘Eu o apoio’
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— Messi, sem nenhuma dúvida. Depois do Mundial que fez, com a idade que tem, sem nenhuma dúvida, Messi — afirmou Diego Simeoni em entrevista coletiva.
Aos 39 anos, Messi é o atleta mais velho entre os 30 indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo. O craque argentino venceu a premiação em oito oportunidades, figurando como o maior vencedor da história do troféu, além de acumular 17 indicações ao longo da carreira.
A primeira conquista de Messi ocorreu em 2009. Desde então, o camisa 10 empilhou troféus, sendo o último faturado em 2023, impulsionado pela conquista da Copa do Mundo do Catar pela Argentina em 2022.
Lamine Yamal x Mbappé: os favoritos ao prêmio
Lamine Yamal é o atleta mais jovem da lista de indicados na edição de 2026, aos 19 anos. Por outro lado, Mbappé, de 27 anos, vem de grande temporada sendo o artilheiro da Copa do Mundo com 22 gols e principal goleador de LaLiga na edição 25/26, com 25 bolas na rede.
Os dois atacantes comentaram publicamente sobre as chances de levar o troféu. Yamal foi sincero sobre como enxerga a disputa e colocou suas conquistas recentes como trunfos na votação.
— Para quem eu daria? Para o melhor jogador do mundo. Para quem eles vão dar? Honestamente, como o melhor do mundo, acho que talvez haja dois entre nós, eu e Mbappé, mas acho que mereço este ano por tudo o que conquistei. Todos que assistem aos jogos sabem disso — afirmou Lamine Yamal.
Já Mbappé reforçou o desejo de erguer o troféu e destacou seu rendimento individual em entrevista à revista "France Football".
— Tenho a ideia de que posso ganhar esse ano. Posso entender quem pensa de outra maneira, não existe uma ditadura de pensamento. Mas quando se avalia a competição, ninguém fez uma temporada melhor que eu — afirmou Mbappé à revista francesa.
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