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Mbappé ou Yamal? Simeone tem outro favorito sobre quem deve ganhar a Bola de Ouro; veja

Treinador argentino cita desempenho na Copa do Mundo; Mbappé e Yamal também argumentam sobre os motivos

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
15/09/2026 17:06
Supervisionado porAndré Carbone,
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Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid.
Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid - (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)

O técnico Diego Simeone, do Atlético de Madrid, entrou na torcida e apontou seu favorito para conquistar a Bola de Ouro de 2026. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (15), o comandante afirmou que nem Lamine Yamal nem Kylian Mbappé deveriam levar o prêmio, mas sim o seu compatriota Lionel Messi.

— Messi, sem nenhuma dúvida. Depois do Mundial que fez, com a idade que tem, sem nenhuma dúvida, Messi — afirmou Diego Simeoni em entrevista coletiva.

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Aos 39 anos, Messi é o atleta mais velho entre os 30 indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo. O craque argentino venceu a premiação em oito oportunidades, figurando como o maior vencedor da história do troféu, além de acumular 17 indicações ao longo da carreira.

A primeira conquista de Messi ocorreu em 2009. Desde então, o camisa 10 empilhou troféus, sendo o último faturado em 2023, impulsionado pela conquista da Copa do Mundo do Catar pela Argentina em 2022.

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Messi e Bellingham disputam bola durante jogo entre Argentina e Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo
Messi e Bellingham disputam bola durante jogo entre Argentina e Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad / AFP)

Lamine Yamal x Mbappé: os favoritos ao prêmio

Lamine Yamal é o atleta mais jovem da lista de indicados na edição de 2026, aos 19 anos. Por outro lado, Mbappé, de 27 anos, vem de grande temporada sendo o artilheiro da Copa do Mundo com 22 gols e principal goleador de LaLiga na edição 25/26, com 25 bolas na rede.

Os dois atacantes comentaram publicamente sobre as chances de levar o troféu. Yamal foi sincero sobre como enxerga a disputa e colocou suas conquistas recentes como trunfos na votação.

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— Para quem eu daria? Para o melhor jogador do mundo. Para quem eles vão dar? Honestamente, como o melhor do mundo, acho que talvez haja dois entre nós, eu e Mbappé, mas acho que mereço este ano por tudo o que conquistei. Todos que assistem aos jogos sabem disso — afirmou Lamine Yamal.

Já Mbappé reforçou o desejo de erguer o troféu e destacou seu rendimento individual em entrevista à revista "France Football".

— Tenho a ideia de que posso ganhar esse ano. Posso entender quem pensa de outra maneira, não existe uma ditadura de pensamento. Mas quando se avalia a competição, ninguém fez uma temporada melhor que eu — afirmou Mbappé à revista francesa.

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Esta combinação de fotos criadas em 12 de julho de 2026 mostra o forward #10 da França, Kylian Mbappé, em Foxborough em 9 de julho de 2026 (Esquera); e o ala espanhol #19 Lamine Yamal em Arlington em 6 de julho de 2026. França e Espanha se enfrentarão em uma semifinal da Copa do Mundo de 2026 no Dallas Stadium, em Arlington, no dia 14 de julho de 2026.
Montagem com Kylian Mbappé e Lamine Yamal (Foto: Mauro PIMENTEL and Thomas COEX / AFP)
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