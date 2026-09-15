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Sem Richarlison, Tottenham perde para Liverpool e cai na Copa da Liga

Reds venceram por 3 a 1 e avançaram para a próxima fase

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 18:50
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Tottenham e Liverpool em ação na Copa da Liga Inglesa
Milos Kerkez e Mohammed Kudus disputam a bola em Liverpool x Tottenham pela Copa da Liga Inglesa. (Foto: Paul Ellis/AFP)

Sem Richarlison, barrado pelo técnico Roberto De Zerbi mesmo estando disponível para a competição, o Tottenham perdeu por 3 a 1 para o Liverpool nesta terça-feira (15), em Anfield, e foi eliminado na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. Mac Allister, Gakpo e Szoboszlai marcaram para os donos da casa, enquanto Conor Gallagher descontou para os Spurs.

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A ausência do brasileiro já havia sido confirmada por De Zerbi antes da partida. Richarlison não foi inscrito na Premier League, mas ainda poderia atuar na Copa da Liga. O treinador, porém, afirmou que a situação seria a mesma nas duas competições e não relacionou o atacante para o confronto com o Liverpool.

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Liverpool aproveita as chances

Com equipes modificadas, Liverpool e Tottenham fizeram um primeiro tempo de poucas oportunidades claras. Os Spurs chegaram perto de abrir o placar com Lucas Bergvall, que finalizou de dentro da área, mas parou em Giorgi Mamardashvili.

O Liverpool respondeu aos 21 minutos. Após um rebote na entrada da área, Alexis Mac Allister acertou um chute colocado no ângulo e colocou os donos da casa em vantagem.

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O Tottenham teve outra boa oportunidade antes do intervalo. Mohammed Kudus recebeu após uma jogada construída pelo lado esquerdo, mas finalizou por cima do gol.

Na volta para o segundo tempo, o Liverpool ampliou. Aos 54 minutos, Cody Gakpo completou uma boa combinação ofensiva e aumentou a vantagem dos Reds.

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Liverpool e Tottenham em ação na Copa da Liga Inglesa
Jeremie Frimpong comete falta em Mathys Tel durante Liverpool x Tottenham pela Copa da Liga Inglesa. (Foto: Paul Ellis/AFP)

A equipe de Andoni Iraola havia feito dez mudanças em relação ao empate sem gols com o Fulham, enquanto De Zerbi promoveu oito alterações no Tottenham. Mesmo com times diferentes dos habituais, o Liverpool conseguiu transformar suas oportunidades em gols.

Tottenham reage, mas Szoboszlai decide

O Tottenham diminuiu aos 69 minutos. Após escanteio cobrado por Mateus Fernandes, Conor Gallagher desviou e marcou o primeiro gol da equipe contra um adversário da Premier League nesta temporada.

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O gol deu novo ânimo aos Spurs, que passaram a buscar o empate. Omar Marmoush teve uma oportunidade importante, mas Mamardashvili fez uma grande defesa e evitou a igualdade.

Quando o Tottenham tentava pressionar nos minutos finais, o Liverpool definiu a classificação. Já nos acréscimos, Dominik Szoboszlai dominou a bola no peito e acertou um forte chute de longa distância para fazer 3 a 1.

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Com o resultado, o Liverpool avançou para a quarta rodada da Copa da Liga Inglesa, enquanto o Tottenham deixou a competição. Os Spurs ainda seguem sem marcar na Premier League nesta temporada, embora Gallagher tenha encerrado o jejum contra equipes da primeira divisão com o gol em Anfield.

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