José Boto assume responsabilidade por demissão de Filipe Luís: 'Dei solução'

Diretor de futebol do Flamengo, José Boto afirmou que assumiu a foi dele a decisão da demissão do técnico Filipe Luís. A declaração foi feita nesta quinta-feira (5), no CT Ninho do Urubu, durante a apresentação de Leonardo Jardim como novo treinador do clube. Segundo o dirigente, a decisão partiu de um diagnóstico feito por ele e foi avalizada pelo presidente.

continua após a publicidade

➡️ Apresentado no Flamengo, Leonardo Jardim revela conversa com Filipe Luís

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

— Quando me convidaram para vir para o Flamengo, o presidente me deu uma série de atribuições. Uma delas era fazer diagnósticos e encontrar soluções. Neste caso, fiz o diagnóstico e dei solução. O presidente aceitou e como decisor máximo bateu o martelo. Razões são sempre muitas dependendo do contexto. Não compete a nós expô-las. É profissionalismo. Como profissionalismo também é tomar decisões difíceis que parecem ilógicas — declarou o português.

continua após a publicidade

— Nada retira o que o Filipe fez aqui e a carreira brilhante que vai ter como treinador. A solução está aqui, o Leonardo. Um treinador muito experiente com muitas conquistas em diferentes contextos. Uma carreira de baixo até o topo. Mais de 20 anos de carreira. É alguém que pensamos que pode tirar o máximo do melhor elenco das Américas — completou.

Boto não detalhou os motivos da saída de Filipe Luís e afirmou que as razões não seriam expostas. Apesar da declaração do dirigente, o Lance! apurou que a decisão partiu do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

continua após a publicidade

➡️ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

José Boto ao lado de Leonardo Jardim, novo técnico do Flamengo (Foto:Adriano Fontes/Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.