José Boto assume responsabilidade por demissão de Filipe Luís: 'Dei solução'
Diretor de futebol tira das mãos do presidente Bap a responsabilidade da decisão
Diretor de futebol do Flamengo, José Boto afirmou que assumiu a foi dele a decisão da demissão do técnico Filipe Luís. A declaração foi feita nesta quinta-feira (5), no CT Ninho do Urubu, durante a apresentação de Leonardo Jardim como novo treinador do clube. Segundo o dirigente, a decisão partiu de um diagnóstico feito por ele e foi avalizada pelo presidente.
— Quando me convidaram para vir para o Flamengo, o presidente me deu uma série de atribuições. Uma delas era fazer diagnósticos e encontrar soluções. Neste caso, fiz o diagnóstico e dei solução. O presidente aceitou e como decisor máximo bateu o martelo. Razões são sempre muitas dependendo do contexto. Não compete a nós expô-las. É profissionalismo. Como profissionalismo também é tomar decisões difíceis que parecem ilógicas — declarou o português.
— Nada retira o que o Filipe fez aqui e a carreira brilhante que vai ter como treinador. A solução está aqui, o Leonardo. Um treinador muito experiente com muitas conquistas em diferentes contextos. Uma carreira de baixo até o topo. Mais de 20 anos de carreira. É alguém que pensamos que pode tirar o máximo do melhor elenco das Américas — completou.
Boto não detalhou os motivos da saída de Filipe Luís e afirmou que as razões não seriam expostas. Apesar da declaração do dirigente, o Lance! apurou que a decisão partiu do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap.
