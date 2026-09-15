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Dérbi de Madri reúne oito campeões do mundo em Atlético x Real Madrid

O clássico também terá duelos diretos entre jogadores que já levantaram a taça

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 19:16
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Espanha conquistou seu segundo troféu de Copa do Mundo
Espanha sagrou-se campeã da Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen/AFP)

O dérbi de Madri deste domingo (20) colocará oito campeões da Copa do Mundo em campo. Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam pela 7ª rodada de La Liga, no Riyadh Air Metropolitano, em um clássico que terá seis jogadores campeões mundiais pelo lado colchonero e dois pelo clube merengue.

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O Atlético conta com seis atletas que já conquistaram o principal título do futebol internacional. Quatro deles fizeram parte da seleção espanhola campeã em 2026: Álex Baena, Álex Grimaldo, Marc Pubill e Marcos Llorente. A lista é completada pelos argentinos Cristian Romero e Julián Álvarez, vencedores da Copa do Mundo de 2022.

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No Real Madrid, os representantes são Kylian Mbappé, campeão pela França em 2018, e Marc Cucurella, que chegou ao clube após integrar a seleção espanhola campeã em 2026.

O meio-campista espanhol número 16, Rodri, ergue o troféu com seus companheiros de equipe após a vitória na final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina, no Estádio Nova York/Nova Jersey, em East Rutherford, em 19 de julho de 2026
O meio-campista espanhol número 16, Rodri, ergue o troféu com seus companheiros de equipe após a vitória na final da Copa do Mundo de 2026 entre Espanha e Argentina (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Campeões do mundo frente a frente

Além da concentração de títulos mundiais, o clássico também terá duelos diretos entre jogadores que já levantaram a taça. Na defesa do Atlético, Grimaldo e Pubill terão pela frente Mbappé, um dos principais nomes do ataque do Real Madrid.

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Do outro lado, Cucurella poderá enfrentar Julián Álvarez. O argentino, porém, ainda precisa superar dores musculares para estar à disposição de Diego Simeone.

O confronto também marcará a primeira participação de Cucurella em um dérbi de Madri. O lateral espanhol chegou ao Real Madrid para a temporada 2026/27 e estará diante do Atlético em uma partida que reúne oito jogadores com títulos mundiais no currículo.

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A quantidade de campeões do mundo nos dois elencos coloca o clássico madrilenho entre os confrontos de cidades europeias com maior concentração de vencedores da Copa.

Outros clássicos também terão campeões mundiais

Na Espanha, o dérbi de Barcelona terá o mesmo número de campeões do mundo, mas concentrados em um único elenco. O Barcelona conta sozinho com oito jogadores que já conquistaram a competição.

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No País Basco, o duelo entre Athletic Bilbao e Real Sociedad reunirá quatro campeões mundiais. Unai Simón, Aymeric Laporte e Nico Williams representam o clube de Bilbao, enquanto Mikel Oyarzabal é o representante da equipe de San Sebastián.

Em Londres, dois clássicos envolvendo o Arsenal também terão quatro campeões do mundo. Contra o Tottenham, David Raya, Mikel Merino, Martín Zubimendi e Pedro Porro formam o grupo de espanhóis campeões. Já diante do Chelsea, Emiliano Martínez completa a lista ao lado dos três jogadores espanhóis do Arsenal.

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No dérbi de Madri, a quantidade de campeões mundiais estará dividida entre os dois lados. Atlético e Real Madrid entram em campo às 11h15 (de Brasília) deste domingo, no Riyadh Air Metropolitano, pela 7ª rodada de La Liga, com Diego Simeone e José Mourinho à frente das equipes.

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