Boca Juniors elimina São Paulo e revive força contra brasileiros no continente
Última vitória do clube contra uma equipe do Brasil havia sido em 2020
Após quase três anos sem chegar a uma semifinal continental, o Boca Juniors voltou a eliminar um brasileiro em uma competição da Conmebol. O empate por 1 a 1 com o São Paulo, nesta terça-feira (15), no Morumbis, garantiu a classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana, depois da vitória por 1 a 0 na Bombonera. Lozano abriu o placar no segundo tempo, e Domingos Duarte deixou tudo igual nos minutos finais.
➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!
O Boca chegou ao Brasil com a vantagem construída em Buenos Aires e precisou suportar a pressão do São Paulo na reta final. Depois do gol de Lozano, Álvaro Montero e a defesa xeneize seguraram o resultado até o apito final. Com o empate, os argentinos avançaram com 2 a 1 no placar agregado e agora enfrentarão o Vasco por uma vaga na decisão.
A classificação acontece depois de um período em que o Boca perdeu espaço no cenário internacional, enquanto os clubes brasileiros assumiram o controle da Libertadores. Depois do título do River Plate em 2018, equipes do Brasil conquistaram as sete edições seguintes: Flamengo em 2019, 2022 e 2025, Palmeiras em 2020 e 2021, Fluminense em 2023 e Botafogo em 2024.
O Boca Juniors depois da final de 2018
Boca e River protagonizaram, em 2018, a primeira final de Libertadores entre os dois maiores rivais argentinos. O time xeneize havia eliminado o Palmeiras na semifinal, mas perdeu a decisão por 3 a 1 na prorrogação, em Madri. O River levantou sua quarta taça da competição.
O Boca seguiu forte no futebol argentino. Entre 2018 e 2023, conquistou oito títulos nacionais, entre campeonatos argentinos, Copas da Liga, Copa Argentina e Supercopa Argentina. O desempenho internacional, porém, não acompanhou a sequência de conquistas domésticas.
Nas edições seguintes da Libertadores, o clube passou por Santos, Atlético-MG, Corinthians, Palmeiras e outros brasileiros em diferentes fases, mas também acumulou eliminações contra equipes do país. Em 2021, caiu diante do Santos na semifinal e do Atlético-MG nas oitavas, enquanto o Corinthians foi o responsável pela queda nas oitavas de 2022. Em 2023, o Boca eliminou o Palmeiras na semifinal, mas perdeu a final para o Fluminense.
O histórico diante dos brasileiros ainda mostrava uma relação diferente nos mata-matas. Até aquela semifinal de 2023, o Boca havia vencido 18 das 24 disputas eliminatórias contra equipes do Brasil na história da Libertadores.
Ao mesmo tempo, os clubes brasileiros passaram a dominar a principal competição continental. Entre 2019 e 2023, Flamengo, Palmeiras e Fluminense conquistaram cinco títulos consecutivos. O cenário se manteve nos anos seguintes, com o Botafogo levando a taça em 2024 e o Flamengo novamente em 2025.
A final de 2023 colocou frente a frente essa tradição argentina e o novo momento dos clubes brasileiros. O Fluminense venceu o Boca por 2 a 1 no Maracanã, com John Kennedy marcando na prorrogação, e conquistou a primeira Libertadores de sua história.
Da final perdida à pior fase
Depois da derrota para o Fluminense, o Boca não voltou a disputar uma semifinal continental até 2026. Em 2024, pela Sul-Americana, a equipe caiu diante do Cruzeiro nas oitavas de final, após empate no agregado e derrota nos pênaltis.
O confronto em Belo Horizonte também fez parte de uma sequência que já mostrava a dificuldade do Boca para vencer no Brasil. Desde o triunfo por 1 a 0 sobre o Internacional, em Porto Alegre, em dezembro de 2020, o clube acumulou dez partidas sem vitória em território brasileiro. Nesse intervalo, enfrentou Santos, Atlético-MG, Corinthians, Palmeiras, Fluminense, Fortaleza e Cruzeiro.
O retrospecto reúne derrotas, empates e eliminações. O Boca perdeu para Santos na Libertadores em 2021, empatou duas vezes com o Atlético-MG e caiu nos pênaltis, perdeu para o Corinthians na fase de grupos de 2022 e voltou a empatar com o clube paulista nas oitavas, sendo eliminado nas penalidades. Contra o Palmeiras, em 2023, avançou nos pênaltis depois de dois empates antes de perder a final para o Fluminense. Em 2024, foi eliminado pelo Cruzeiro.
Ao todo, o Boca disputou 54 partidas no Brasil contra equipes locais, com dez vitórias, 21 empates e 23 derrotas. Foram 50 gols marcados e 74 sofridos.
A crise também chegou ao futebol argentino. Em agosto de 2025, o empate por 1 a 1 com o Racing levou o Boca a 12 partidas consecutivas sem vencer, a pior sequência da história do clube. A série havia começado depois da derrota para o River e incluiu jogos do Campeonato Argentino, da Copa Argentina e do Mundial de Clubes.
O Boca encerrou 2025 sem títulos. A última conquista havia sido a Supercopa Argentina de 2022, disputada em março de 2023, quando o clube venceu o Patronato por 3 a 0. Desde então, a final da Libertadores de 2023 contra o Fluminense foi a principal oportunidade de voltar a levantar um troféu.
Boca Juniors volta a uma semifinal em 2026
A temporada internacional começou novamente na Libertadores, mas o Boca terminou em terceiro lugar do grupo. Depois de vencer as duas primeiras partidas, somou apenas um ponto nas quatro rodadas seguintes e acabou transferido para a Sul-Americana.
Durante a pausa da temporada, Rodolfo Arruabarrena iniciou sua segunda passagem pelo clube. O treinador passou a trabalhar com jogadores como Leandro Paredes, Álvaro Montero, Leandro Lozano e Sebastián Villa, além de jovens que ganharam espaço ao longo da campanha.
O Boca iniciou o mata-mata da Sul-Americana contra o O'Higgins. Depois de uma vitória por 1 a 0 em casa e uma derrota pelo mesmo placar no Chile, a equipe avançou nos pênaltis. Nas oitavas de final, eliminou o Deportivo Recoleta com duas vitórias, por 3 a 1 e 4 a 0.
Nas quartas, abriu vantagem sobre o São Paulo com o triunfo por 1 a 0 na Bombonera. No Morumbis, Lozano marcou aos 15 minutos do segundo tempo, após receber passe de Leonel Flores, e colocou os argentinos novamente à frente. O São Paulo chegou ao empate aos 44, com Domingos Duarte, mas não conseguiu marcar o segundo gol.
Álvaro Montero teve papel importante para a classificação, principalmente na reta final. O goleiro defendeu uma cabeçada de Gustavo Santana no primeiro tempo e voltou a aparecer quando o São Paulo aumentou a pressão depois do intervalo. A linha defensiva também resistiu aos últimos ataques da equipe brasileira.
Com o empate, o Boca chegou à semifinal de uma competição da Conmebol pela primeira vez desde a Libertadores de 2023. Do outro lado estará o Vasco, que eliminou o Independiente Santa Fe e também avançou entre os quatro melhores da Sul-Americana.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Futebol Internacional
Camisa de Ceuta gera polêmica após gesto de Vini Jr, Mbappé e Konaté no Real MadridHá 3 minutos
Corinthians
Corinthians busca fim de jejum de vitória para avançar na Libertadores e espantar criseHá 3 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (16/09/2026)Há 5 horas
São Paulo
São Paulo deixa de arrecadar premiação milionária na Sul-AmericanaHá 11 horas
Vasco
Vasco x Boca Juniors: datas e informações da semifinal da Sul-AmericanaHá 11 horas
Futebol Internacional
Dérbi de Madri reúne oito campeões do mundo em Atlético x Real MadridHá 15 horas
Mais LANCE!