Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Camisa de Ceuta gera polêmica após gesto de Vini Jr, Mbappé e Konaté no Real Madrid

Jogadores não se pronunciaram sobre o boicote

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
16/09/2026 11:01
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Vini Jr e Mbappé usando a camisa "TodosSomosCaballas" (Foto: Reprodução/X)
Vini Jr e Mbappé usando a camisa "TodosSomosCaballas" (Foto: Reprodução/X)

Vini Jr, Mbappé e Konaté chamaram atenção antes da partida entre Elche e Real Madrid, na terça-feira (15), por uma postura diferente dos demais jogadores em relação a uma camisa de apoio a Ceuta. Os três entraram no gramado com a peça, mas a mantiveram enrolada, sem deixar completamente visível a mensagem "Todos somos caballas". Vini Jr e Mbappé retiraram a camisa antes do cumprimento entre as equipes, enquanto Konaté também não exibiu o slogan por inteiro.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

A cena ganhou repercussão porque a camisa fazia parte de uma campanha lançada em meio a uma crise migratória que atingiu Ceuta no fim de julho. A cidade autônoma espanhola, localizada no norte da África e na fronteira com o Marrocos, recebeu dezenas de milhares de pessoas que tentaram atravessar o território em uma das maiores entradas migratórias de sua história recente.

continua após a publicidade

O que aconteceu em Ceuta?

Nos dias 30 e 31 de julho, cerca de 72 mil pessoas tentaram entrar em Ceuta a partir do Marrocos. A maioria atravessou por mar, nadando em direção ao território espanhol, enquanto outros tentaram superar as barreiras da fronteira. A dimensão do movimento surpreendeu as autoridades e provocou uma crise humanitária na cidade.

A travessia também teve consequências fatais. Pelo menos 82 migrantes morreram no lado espanhol, enquanto o Marrocos confirmou outras 14 mortes. Entre as vítimas estavam pessoas que tentavam chegar a Ceuta pelo mar.

continua após a publicidade

Grande parte dos migrantes retornou posteriormente ao Marrocos, mas milhares permaneceram em Ceuta. Segundo autoridades locais, entre 5 mil e 8 mil pessoas ainda estavam no território semanas depois da entrada em massa, incluindo crianças e pessoas que solicitaram asilo. A estrutura de acolhimento ficou sob pressão, e grupos de moradores realizaram protestos contra a permanência dos migrantes.

A crise também provocou uma disputa sobre as circunstâncias que levaram à entrada em massa. Documentos divulgados pelo governo espanhol mostraram que o serviço de inteligência do país havia alertado, um dia antes do episódio, sobre planos de uma grande travessia. O governo espanhol afirmou posteriormente que não tinha sido informado sobre a dimensão que o movimento alcançaria.

continua após a publicidade

O Marrocos, por sua vez, rejeitou acusações de envolvimento na entrada dos migrantes e afirmou que não havia evidências que comprovassem participação das autoridades marroquinas.

A localização de Ceuta ajuda a explicar por que o episódio ganhou uma dimensão maior. Apesar de estar no continente africano, a cidade é um território espanhol e possui uma fronteira terrestre com o Marrocos. O país vizinho não reconhece a soberania espanhola sobre Ceuta e Melilla. Foi nesse cenário que surgiu a campanha que chegou aos jogos de La Liga.

continua após a publicidade

De onde veio a camisa de Ceuta?

A ação foi criada pela Associação Valenciana de Empresários (AVE), entidade empresarial presidida por Vicente Boluda, que também já comandou o Real Madrid. A campanha recebeu o nome de #TodosSomosCaballas e foi apresentada pela associação como uma demonstração de solidariedade aos moradores de Ceuta e de apoio à coesão territorial e social da Espanha.

A expressão "caballas" é o gentílico usado para os habitantes de Ceuta. Assim, "Todos somos caballas" significa, em referência à campanha, "Somos todos ceutenses".

continua após a publicidade
Vini Jr e Mbappé usando a camisa &quot;TodosSomosCaballas&quot; (Foto: Reprodução/X)
Vini Jr e Mbappé usando a camisa "TodosSomosCaballas" (Foto: Reprodução/X)

As camisas utilizadas pelos jogadores tinham a frase na parte da frente. Nas costas, apareciam o nome de Ceuta e o escudo da Espanha.

A iniciativa não foi criada pela La Liga. A associação apresentou a proposta aos clubes, e a competição autorizou a utilização das peças nos protocolos que antecedem as partidas. Na sexta rodada do Campeonato Espanhol, jogadores de Levante, Villarreal, Betis, Elche e Real Madrid participaram da ação.

O Barcelona foi uma exceção entre os clubes envolvidos. A equipe não utilizou as camisas antes da partida contra o Levante, enquanto os jogadores do clube valenciano participaram da homenagem.

continua após a publicidade

No confronto entre Elche e Real Madrid, os atletas receberam as peças antes da entrada no gramado. A maior parte dos jogadores dos dois times manteve a camisa visível durante os momentos que antecederam a partida. Vini Jr, Mbappé e Konaté fizeram diferente.

O que Vini Jr., Mbappé e Konaté fizeram?

Os três jogadores do Real Madrid receberam a camisa e chegaram a entrar no gramado com a peça. Vini Jr e Mbappé, porém, a mantiveram enrolada até a região do peito e a retiraram antes do cumprimento protocolar entre os jogadores. Konaté também apareceu com a camisa enrolada, sem permitir que a mensagem principal fosse vista integralmente.

continua após a publicidade

O comportamento chamou atenção justamente porque os outros jogadores do Real Madrid e do Elche mantiveram a peça aberta e visível. A diferença ficou registrada pelas imagens da transmissão e rapidamente passou a ser discutida na imprensa espanhola.

O Real Madrid havia concordado com a participação na iniciativa. Segundo informações publicadas por veículos espanhóis, o clube considerou que a decisão sobre utilizar ou não a camisa integralmente caberia a cada jogador, sem que isso representasse uma mudança na posição institucional do clube.

continua após a publicidade

Não houve, até o momento, uma explicação pública de Vini Jr, Mbappé ou Konaté sobre a decisão. Por isso, não é possível atribuir aos três uma motivação específica para terem escondido ou retirado a peça.

O episódio ocorreu depois de outra controvérsia envolvendo a campanha. Ez Abde, atacante marroquino do Betis, utilizou a camisa antes da partida contra o Villarreal e passou a receber críticas e ameaças nas redes sociais.

continua após a publicidade

A repercussão foi especialmente forte por causa da nacionalidade do jogador e da relação entre Ceuta e Marrocos. Abde se manifestou sobre o caso e afirmou que havia entendido a iniciativa como uma mensagem social, e não como uma manifestação política ou uma provocação ao país onde nasceu.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores do Boca comemoram classificação

Futebol Internacional

Boca Juniors elimina São Paulo e revive força contra brasileiros no continente

Há 51 minutos
Técnico Fernando Diniz durante treino do Corinthians

Corinthians

Corinthians busca fim de jejum de vitória para avançar na Libertadores e espantar crise

Há 3 horas
Rodinei e Victor Hugo em Santos x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (16/09/2026)

Há 5 horas
Com a derrota, Tricolor disputa somente o Brasileirão pelo restante da temporada (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

São Paulo

São Paulo deixa de arrecadar premiação milionária na Sul-Americana

Há 11 horas
Cruz-Maltino não sofreu gols nas quartas de finais (Foto: Affonso Andrade/Ag. F8/Folhapress)

Vasco

Vasco x Boca Juniors: datas e informações da semifinal da Sul-Americana

Há 11 horas
Espanha conquistou seu segundo troféu de Copa do Mundo

Futebol Internacional

Dérbi de Madri reúne oito campeões do mundo em Atlético x Real Madrid

Há 15 horas
Mais LANCE!
atacante espanhol do Real Madrid, camisa 19, Carlos Espi Escrihuela, comemora o terceiro gol de sua equipe com o atacante francês do Real Madrid, camisa 10, Kylian Mbappé, durante a partida do Campeonato Espanhol entre Elche CF e Real Madrid CF, no Estádio Martínez Valero, em Elche

Real Madrid vence o Elche por 3 a 2 no sufoco em La Liga

Tottenham e Liverpool em ação na Copa da Liga Inglesa

Sem Richarlison, Tottenham perde para Liverpool e cai na Copa da Liga

Richarlison chora após eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar

Richarlison pode jogar no Vasco em 2026? Veja o único caminho

Rayan celebra primeiro gol com a camisa do Bournemouth (Foto: Divulgação/Bournemouth)

Liverpool mira Rayan, e Vasco pode lucrar; entenda quanto clube receberia

Messi observa troféu da Copa do Mundo conquistada em 2022

Argentina anuncia lista para amistosos com presença de Messi

Torcida do Corinthians

Corinthians esgota ingressos para duelo com Estudiantes

Thalys em ação pelo UD Almería (Foto: Reprodução/X)

Jornal espanhol destaca ex-Palmeiras após gol no Campeonato Espanhol: 'Redenção'

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid.

Mbappé ou Yamal? Simeone tem outro favorito sobre quem deve ganhar a Bola de Ouro; veja

Ferraresi em treino do Botafogo

Ferraresi, do Botafogo, é convocado e pode desfalcar time no Brasileirão

Cristiano Ronaldo em ação no Al-Nassr (Foto: Fadel Senna / AFP)

Cristiano Ronaldo vive noite de pesadelo em goleada do Al-Nassr

Arthur e Alan Velasco discutindo em São Paulo x Boca Juniors

São Paulo x Boca Juniors: 'freguesia' de argentinos é bom sinal

La Liga 2026/2027 - Alavés x Valencia

Alavés x Valencia: onde assistir, horário e escalações

Apelidado de "Kid Messi", o atacante JJ Gabriel acumula números expressivos pelas categorias de jovens do Manchester United

'Kid Messi' de 15 anos pede para deixar o Manchester United