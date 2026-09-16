O "Diario AS" destacou Igor Jesus após o brasileiro marcar na vitória do Nottingham Forest por 2 a 1 sobre o Aston Villa, pela Premier League, e voltou a relacioná-lo ao Atlético de Madrid. O jornal espanhol classificou o atacante como uma contratação de grande impacto do clube inglês e lembrou que o jogador já esteve no radar do time de Madri em outras janelas de transferências.

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Igor Jesus saiu do banco de reservas e precisou de apenas 15 minutos para decidir o confronto em Birmingham. O brasileiro recebeu passe de calcanhar de Gibbs-White nos minutos finais e marcou o gol que garantiu ao Forest sua primeira vitória no Campeonato Inglês na temporada.

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Igor Jesus é elogiado pelo Diario AS

O desempenho diante do Aston Villa foi utilizado pelo jornal espanhol para destacar a evolução de Igor Jesus desde sua chegada ao futebol inglês. O AS ressaltou que o atacante precisou de cinco partidas para marcar pela primeira vez na atual edição da Premier League.

A publicação também recuperou os números do brasileiro desde sua estreia pelo Nottingham Forest. Igor Jesus soma 17 gols e cinco assistências em 57 jogos pelo clube, sendo titular em 47 deles.

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O AS também chamou atenção para a capacidade do atacante de participar da construção das jogadas e de contribuir sem a bola. A publicação destacou ainda sua movimentação entre as linhas e o trabalho de pressão exercido sobre os adversários. Após a vitória sobre o Aston Villa, Igor Jesus comemorou o primeiro gol na temporada e a importância do resultado para o Forest.

– Este é o meu primeiro gol na Premier League nesta temporada. Sabemos o quanto ele é importante para nós. Garantimos nossos primeiros três pontos e estou muito feliz por marcar meu primeiro gol na Premier League e ajudar meu time a conquistar sua primeira vitória – disse o brasileiro.

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Igor Jesus em ação pelo Nottingham Forest (Foto: Reprodução/X)

Atlético de Madrid monitora Igor Jesus

A atuação também serviu para o Diario AS relembrar a relação de Igor Jesus com o Atlético de Madrid. Segundo o jornal, o clube espanhol já considerou o brasileiro uma opção para o ataque em diferentes momentos e continua acompanhando sua situação.

O AS também recordou que o atacante chegou a ser incluído por Carlo Ancelotti em uma pré-lista da Seleção Brasileira. Na avaliação do jornal, o desempenho pelo Nottingham Forest voltou a colocá-lo em evidência.

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Igor Jesus chegou ao clube inglês após se destacar pelo Botafogo e ganhou espaço mesmo em uma temporada marcada por mudanças no comando técnico do Forest. Agora, com a concorrência de Liam Delap no setor ofensivo, o brasileiro busca recuperar espaço na equipe titular.

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