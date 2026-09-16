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Andrey, ex-Vasco, vence processo na Fifa e gera transfer ban em time asiático

Clube vietnamita fica impedido de registrar atletas por três janelas após quebra de contrato e rescisão injustificada

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
16/09/2026 11:39
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Andrey - Vasco x Ponte Preta
'Só tenho a agradecer ao clube e a todos que estiveram comigo desde o início pela confiança', disse Andrey ao Vasco, em 2021, em suas redes sociais (Foto: Rafael Ribeiro/Vasco)

O volante Andrey, ex-Vasco da Gama e atualmente no Santa Cruz, venceu ação movida na Fifa contra o Cong An Hanoi, clube vietnamita que rescindiu unilateralmente o contrato firmado com o jogador em 2025. Como consequência da derrota no processo, a equipe asiática recebeu transfer ban nesta terça-feira (15) e está impedida de registrar novos atletas pelas próximas três janelas de transferências.

A punição se dá porque o Cong An Hanoi não pagou os danos materiais reconhecidos pela Fifa. A entidade máxima do futebol considerou a rescisão promovida pelo clube como "quebra de contrato" sem justificativa.

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Andrey - Vasco x Ponte Preta
Andrey comemorando gol em vitória do Vasco sobre a Ponte Preta, no São Januário (Foto: Rafael Ribeiro/Vasco)

Exames médicos de Andrey

O imbróglio começou antes mesmo de Andrey entrar em campo pelo time vietnamita. Andrey, de 28 anos, havia assinado um pré-contrato de dois anos com o Cong An Hanoi e rescindido seu vínculo com o Athletic-MG para viabilizar a transferência.

Ao chegar ao Vietnã, o volante foi solicitado a assinar uma procuração que transferiria o controle de seus negócios na Ásia a empresários locais. O jogador recusou o documento e, em seguida, foi reprovado nos exames médicos do clube.

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O Cong An Hanoi alegou, em um primeiro laudo, problemas na coluna do atleta. Andrey recorreu a médicos no Brasil, que atestaram que a alteração encontrada era compatível com a rotina de qualquer jogador profissional e não o impediria de atuar. O clube então passou a afirmar que havia rompimentos nos ligamentos dos dois joelhos do volante.

Para contestar a alegação, Andrey se submeteu a novos exames em um hospital na Tailândia, com o médico da seleção nacional do país, credenciado pela Fifa. O laudo resultante confirmou que o jogador estava apto para jogar. Com a documentação em mãos, a Fifa reconheceu que a rescisão foi injustificada e deu razão ao atleta.

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Andrey também teve passagem pelo Coritiba (Foto: Gabriel Machado/AGIF)
Andrey também teve passagem pelo Coritiba (Foto: Gabriel Machado/AGIF)

Trajetória por Vasco, Coritiba e outros clubes

Antes da confusão, o volante estava no Athletic-MG, mas atuou pouco pelo time mineiro em 2025; foram apenas cinco jogos disputados na Série B. Em julho daquele ano, pediu rescisão por falta de espaço.

Revelado pelo Vasco da Gama, onde integrou o elenco campeão do Campeonato Carioca de 2016 e conquistou títulos nas categorias de base sub-15, sub-17 e sub-20, o jogador também é campeão Sul-Americano sub-17 pela seleção brasileira. Ficou em São Januário até 2021.

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Na temporada seguinte, transferiu-se para o Coritiba, em que conquistou o título paranaense de 2022. Em 2024, foi emprestado ao Ceará e participou da campanha que garantiu o acesso à Série A.

Após o fim do vínculo com o Athletic, Andrey ficou sem clube até assinar com o Santa Cruz em dezembro de 2025 para reforçar o elenco na temporada de 2026. A chegada gerou expectativa, e o volante começou o ano como titular no Campeonato Pernambucano. O rendimento abaixo do esperado, porém, o levou ao banco de reservas. Até agora, disputou apenas quatro partidas na Série C.

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