Omonia Nicosia x Celta de Vigo: onde assistir, horário e tendências de apostas

Omonia Nicosia e Celta de Vigo se enfrentam nesta 16 de setembro, às 13h45 no Neo GSP, pela 1ª rodada da Liga Europa 2026/2027. O confronto, válido pela primeira fase da Liga Europa, terá transmissão de Disney+ e CazeTV. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Omonia Nicosia chega para a partida com o objetivo de avançar na Liga Europa 2026/2027, disputando a primeira fase da competição no estádio Neo GSP, em Nicosía (Levkosía).

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O Celta de Vigo vem de empate por 1 a 1 diante do Málaga, em partida válida pela La Liga 2026/2027, rodada 5, realizada em 13 de setembro de 2026. A equipe busca um bom resultado fora de casa para iniciar bem a Liga Europa 2026/2027.

Estatísticas e tendências de apostas

O momento recente das equipes revela contrastes marcantes, especialmente no desempenho geral do Celta de Vigo e na forma do AC Omonia Nicosia. O time espanhol atravessa um jejum incômodo ao acumular sete partidas consecutivas sem vitória, embora demonstre grande resistência tática como visitante, permanecendo invicto nos mesmos últimos sete jogos disputados fora de casa. Por outro lado, o Omonia Nicosia vive uma fase mais regular e eficiente, ostentando um rendimento superior ao do Celta de Vigo quando comparado o retrospecto dos últimos cinco confrontos de cada clube.

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Essa diferença de ritmo fica clara na postura das equipes desde o apito inicial e no volume de jogo ofensivo. O Omonia Nicosia costuma impor seu estilo logo cedo, vencendo o primeiro tempo e indo para o intervalo em vantagem em 50% de suas partidas. Em contrapartida, o Celta de Vigo apresenta maior dificuldade na etapa inicial, construindo a liderança antes do intervalo em apenas 28% dos seus compromissos. A força no ataque também favorece o clube cipriota, que possui uma média de 1,84 gols marcados quando atua em seus domínios, enquanto a equipe espanhola registra uma média de 1,38 gols por jogo ao atuar longe de seus torcedores.

A capacidade de sustentar resultados e reagir a adversidades também varia significativamente dependendo do cenário da partida. Ao abrir o placar em casa fazendo 1 a 0, o Omonia Nicosia consolida uma enorme vantagem, convertendo esse resultado em vitória em impressionantes 94% das ocasiões, ao passo que o Celta de Vigo garante o triunfo em 64% dos jogos fora de casa ao sair na frente por 1 a 0. Já em cenários desfavoráveis, ambos os times encontram barreiras parecidas para buscar a virada: quando começa perdendo por 1 a 0 em casa, o Omonia consegue reverter a situação e vencer em apenas 20% dos casos, marca bastante próxima aos 23% de triunfos alcançados pelo Celta de Vigo quando sofre o primeiro gol jogando fora de seus domínios.

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