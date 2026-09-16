Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (16/09/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quarta-feira (16) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com jogos pelas copas continentais e partidas dos campeonatos europeus. Os destaques ficam para LDU x Palmeiras, Corinthians x Estudiantes e Atlético-MG x Santos.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 16 de setembro de 2026):
Champions League Asiática 2
13h – Al Wahda x Al Kuwait – Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Europa League
13h45 – Omonia x Celta de Vigo – CazéTV
16h – Bayer Leverkusen x Celje – CazéTV
16h – Milan x Benfica – CazéTV
16h – Olympiacos x Jagiellonia – CazéTV
16h – Anderlecht x Lyon – CazéTV
16h – Sunderland x AZ Alkmaar – CazéTV
16h – Hapoel Beer Sheva x Dinamo Zagreb – CazéTV
Campeonato Espanhol
14h – Atlético de Madrid x Osasuna – CazéTV
14h – Deportivo A Coruña x Sevilla – CazéTV
16h30 – Barcelona x Racing Santander – CazéTV
16h30 – Levante x Athletic Bilbao – CazéTV
Copa Rio
14h45 – Sampaio Corrêa-RJ x Madureira – Cariocão TV (YouTube)
Copa da Liga Inglesa
15h45 – Everton x Wolves – ESPN 2 e Disney+
16h – Coventry City x Aston Villa – ESPN 4 e Disney+
16h – Manchester United x Brighton – ESPN e Disney+
Copa Libertadores
19h – LDU x Palmeiras – Paramount+
21h30 – Corinthians x Estudiantes – TV Globo, ge tv (YouTube) e Paramount+
➡️ Clique para assistir no Paramount+
Copa Sul-Americana
19h – Atlético-MG x Santos – ESPN e Disney+
Copa da Argentina
19h – Independiente Rivadavia x Atlético Tucumán – XSports (TV e YouTube)
Campeonato Brasileiro
19h30 – Botafogo x Grêmio – Premiere
➡️ Clique para assistir no Premiere
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