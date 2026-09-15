Jornal espanhol destaca ex-Palmeiras após gol no Campeonato Espanhol: 'Redenção'
Publicação tratou o brilho como resposta após um período difícil para o atacante
A atuação de Thalys no retorno ao Almería chamou a atenção do" Diario AS", que estampou "A redenção de Thalys" ao destacar o gol marcado pelo brasileiro diante do Córdoba. O atacante, ex-Palmeiras, entrou no segundo tempo e precisou de apenas dois minutos para balançar as redes, justamente depois de cumprir suspensão de quatro partidas pela expulsão na decisão dos playoffs da temporada passada.
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A publicação espanhola tratou o gol como uma resposta após um período difícil para o atacante. Thalys passou dois meses sem poder atuar enquanto cumpria a punição e trabalhava durante a pré-temporada, em um processo que envolveu tanto a preparação física quanto a tentativa de superar o episódio que marcou o fim de sua primeira temporada no futebol espanhol.
Do Palmeiras ao Almería
Antes de chegar à Espanha, Thalys construiu uma trajetória de destaque nas categorias de base do Palmeiras. O atacante foi contratado pelo Verdão em 2021, após chamar atenção no CRB, e rapidamente passou a acumular títulos e gols pelo clube. Em 2022, conquistou a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista pelo Sub-17.
A mudança de posição também marcou sua passagem pela base. Thalys chegou ao Palmeiras atuando como meio-campista, mas passou a ser utilizado mais adiantado e encontrou no comando do ataque o espaço para explorar seu poder de finalização. Em 2024, marcou 32 gols em 46 partidas pelo Sub-20, desempenho que o colocou no planejamento da equipe profissional.
No time principal, o brasileiro teve menos oportunidades. Foram 13 partidas em 2025, com dois gols, antes da transferência para o Almería. A venda foi concluída em setembro daquele ano, encerrando a passagem de Thalys pelo clube em que havia se destacado desde as categorias inferiores.
No Almería, a primeira temporada foi marcada por adaptação e cobrança. O atacante também precisou conviver com críticas pelo desempenho, rumores sobre uma possível saída por empréstimo e o peso da expulsão na decisão dos playoffs.
A punição o tirou das primeiras partidas da nova campanha. Durante o período, a comissão técnica preparou um trabalho específico para aumentar sua força física, e Thalys ganhou três quilos de massa muscular. O objetivo era deixá-lo mais preparado para os duelos e para o momento em que pudesse voltar a atuar.
A oportunidade apareceu contra o Córdoba. Thalys entrou aos 70 minutos e, dois minutos depois, aproveitou seu primeiro toque na área para marcar e fechar a vitória do Almería. Após a partida, o brasileiro admitiu que os meses anteriores foram difíceis, mas afirmou que utilizou o período para trabalhar e estar preparado para o retorno.
– Este período foi difícil para mim, e meus companheiros de equipe sempre estiveram lá para me ajudar. No início do verão, passei por um momento muito difícil, tanto porque não conseguimos o acesso quanto por causa da minha expulsão. Tentei não pensar muito nisso, mas mal consegui. O que fiz foi trabalhar duro para que, quando voltasse, pudesse ter sucesso. Estou muito feliz por estar de volta jogando e marcando gols – afirmou Thalys.
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