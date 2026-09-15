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Real Madrid vence o Elche por 3 a 2 no sufoco em La Liga

Real Madrid abre 2 a 0, cede empate, mas vence o Elche por 3 a 2 no fim

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 19:00
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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atacante espanhol do Real Madrid, camisa 19, Carlos Espi Escrihuela, comemora o terceiro gol de sua equipe com o atacante francês do Real Madrid, camisa 10, Kylian Mbappé, durante a partida do Campeonato Espanhol entre Elche CF e Real Madrid CF, no Estádio Martínez Valero, em Elche
O atacante Espí comemora o gol decisivo marcado nos minutos finais para garantir o triunfo merengue por 3 a 2 (Foto: Jose Jordan / AFP)

O Real Madrid conquistou uma vitória dramática fora de casa. Jogando no Estádio Martínez Valero contra o Elche, a equipe comandada por José Mourinho fez um excelente primeiro tempo e abriu 2 a 0 no placar, mas recuou na etapa final, cedeu a igualdade aos donos da casa e só garantiu a vitória por 3 a 2 nos minutos finais com gol do jovem Espí.

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O atacante francês do Real Madrid, camisa 10, Kylian Mbappé, marca o segundo gol de sua equipe durante a partida do Campeonato Espanhol entre Elche CF e Real Madrid CF, no Estádio Martínez Valero, em Elche
Kylian Mbappé finaliza para ampliar o placar e chega ao seu sétimo gol na temporada pelo Real Madrid (Foto: Jose Jordan / AFP)

Como foi a partida entre Elche e Real Madrid?

A partida começou sob o ritmo ditado por Arda Güler, escalado no lugar de Jude Bellingham para atuar como articulador. O jovem turco aproveitou a oportunidade e comandou as ações ofensivas: abriu o placar em cobrança de falta que contou com desvio no goleiro Dituro e ainda serviu Vini Jr. em chances claras. Pouco antes do intervalo, Diomande cortou para o meio e cruzou com perigo para Kylian Mbappé ampliar, marcando seu sétimo gol na temporada.

O meio-campista turco do Real Madrid, número 15, Arda Guler, comemora após marcar o primeiro gol durante a partida do Campeonato Espanhol entre Elche CF e Real Madrid CF, no Estádio Martínez Valero, em Elche
Arda Güler comemora gol de falta em grande atuação no primeiro tempo contra o Elche (Foto: Jose Jordan / AFP)

Na etapa complementar, o Real Madrid adotou uma postura passiva, diminuiu a intensidade e permitiu a reação do Elche. Aos 15 minutos, Cepeda avançou pela esquerda e cruzou na medida para Osorio diminuir de cabeça. Com o time merengue desorganizado defensivamente e após falha de corte na área, Fer Niño aproveitou sobra e finalizou cruzado para empatar o confronto em 2 a 2.

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O atacante argentino do Elche, número 24, Abiel Osorio, comemora um gol durante a partida do Campeonato Espanhol entre Elche CF e Real Madrid CF, no Estádio Martínez Valero, em Elche
Osorio sobe mais alto que a zaga do Real Madrid e desconta de cabeça para o Elche no Estádio Martínez Valero (Foto: Jose Jordan / AFP)

Diante do placar adverso, Mourinho promoveu mudanças ousadas aos 40 minutos do segundo tempo, colocando Endrick e Espí em campo e acumulando atacantes. A tática emergencial surtiu efeito no último minuto do tempo regulamentar: Bellingham fez jogada pela esquerda, a bola passou por Mbappé e sobrou nos pés de Espí, que bateu para o fundo das redes e selou o triunfo madridista.

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