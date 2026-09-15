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Richarlison pode jogar no Vasco em 2026? Veja o único caminho

Entenda os travamentos burocráticos que impedem o atacante de atuar no Brasil

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
15/09/2026 18:30
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Richarlison chora após eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar
Fora da lista da Premier League, Richarlison vive momento de incerteza e pode deixar o Tottenham (Foto: Gabriela Biló / Folhapress)

Apesar da mobilização nas redes sociais e do carinho de sua família pelo clube, o acerto entre Richarlison e o Vasco da Gama não se concretizou. O atacante não aceitou a proposta de um contrato longo apresentada pela diretoria cruz-maltina, e o fechamento do período de inscrições acabou travando as conversas. Sem espaço no Tottenham, onde sequer foi inscrito para a Premier League, o jogador vive um momento de indefinição na Inglaterra. Caso consiga uma rescisão de contrato com os Spurs, surge a dúvida no torcedor: ele ainda teria condições de vestir a camisa vascaína nesta temporada?

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Richarlison com punho erguido comemora gol pelo Tottenham contra o Auckland FC
Richarlison comemora gol pelo Tottenham contra o Auckland FC (Foto: Divulgação / Tottenham)

A barreira da CBF e o prazo de encerramento

O regulamento de transferências da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), alinhado às diretrizes globais, exige que, para um jogador sem contrato assinar e jogar fora do período de registros, o seu vínculo com o clube anterior precise ter sido cancelado antes do término da janela de transferências do Brasil.

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Como o período oficial de registros brasileiros já se encerrou com o atacante mantendo vínculo ativo em Londres, um encerramento amigável de contrato agora não concede inscrição imediata. Nesse cenário, o atleta poderia acertar bases salariais, integrar a rotina de treinos e utilizar a estrutura do Vasco, mas permaneceria impossibilitado de entrar em campo no Brasileirão ou na Copa do Brasil.

O único atalho: a liberação especial da Fifa

Para que o atacante possa ser registrado e fazer sua estreia pelo Vasco antes do próximo ciclo de transferências, existe somente um caminho legal: uma liberação emitida pela Câmara de Resolução de Disputas da FIFA.

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Apenas se a rescisão contratual ocorrer por meio do órgão julgador da entidade máxima, fundamentada em disputas trabalhistas ou quebra unilateral sob os parâmetros de justa causa dispostos pela Fifa, o jogador obtém a exceção regulamentar. Com esse parecer oficial em mãos, a CBF fica autorizada a efetivar o registro fora do prazo ordinário.

Fora desse mecanismo excepcional aprovado em Zurique, qualquer outra forma de distrato impedirá Richarlison de atuar em partidas oficiais no futebol brasileiro até 2027.

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