Casemiro se junta a Messi e é anunciado pelo Inter Miami
Brasileiro assina contrato até o fim de 2027
Casemiro se juntou a Lionel Messi e foi anunciado como novo reforço do Inter Miami com contrato até o fim de 2027. O atual campeão da Major League Soccer (MLS) tem a opção de ampliar o vínculo com o volante brasileiro até o fim de 2029.
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Em sua chegada, Casemiro se mostrou grato por fazer parte do elenco do Inter Miami e não escondeu a ambição em seguir brigando por títulos. O jogador se apresenta após ter disputado a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira nos Estados Unidos.
- O que mais me motiva, e acho que isso vale para todos os jogadores, é vencer e continuar crescendo. O projeto que o clube me apresentou, junto com o esforço de todos para me trazer para cá, significa muito para mim. Estou incrivelmente grato e mal posso esperar para começar e retribuir essa confiança – não apenas durante os 90 minutos do jogo, mas também todos os dias nos treinos. Tudo o que posso dizer é obrigado, e darei tudo de mim para retribuir o carinho e a confiança que o clube depositou em mim.
Na atual temporada, o Inter Miami ocupa a vice-liderança da Conferência Leste e está conquistando uma vaga para os playoffs. Casemiro chega em um elenco recheado de astros, como Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba.
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