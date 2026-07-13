logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Árbitro holandês que perdeu vaga na Copa do Mundo morre aos 38 anos

Federação planejava o retorno do profissional aos gramados no próximo semestre.

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
13/07/2026 15:40
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Rob Dieperink, árbitro holandês
O árbitro holandês Rob Dieperink faleceu nesta segunda-feira em sua residência, aos 38 anos (Foto: Reprodução / X)

O juiz Rob Dieperink, integrante do quadro de arbitragem da Federação Holandesa (KNVB), faleceu nesta segunda-feira, aos 38 anos. A informação foi veiculada pelo diário Tubantia com dados obtidos pelo RealityFBI, que registrou a movimentação de viaturas policiais e peritos do setor forense na via onde o profissional residia. Fora do esporte, Dieperink exercia o cargo de gestor público na administração municipal de Berkelland.

  • Vitinho jogando no Mineirão

    Clube europeu anuncia jogador, que se despede do Cruzeiro

    Cruzeiro
    Há 41 minutos
  • Dallas Stadium na Copa do Mundo

    Seleções disputam premiação milionária recorde nas semifinais da Copa; veja valores

    Copa do Mundo 2026
    Há 51 minutos
  • Julián Álvarez comemora gol da Argentina sobre a Suíça, na Copa do Mundo

    Arsenal trabalha para contratar Julián Álvarez antes do início da temporada

    Futebol Internacional
    Há 1 hora

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    continua após a publicidade

    Embora o laudo oficial sobre o óbito não tenha sido divulgado, os canais locais trabalham com a linha de investigação de suicídio. A morte ocorre semanas após o profissional vivenciar o momento mais conturbado de sua carreira no esporte.

  • Dallas Stadium na Copa do Mundo

    Seleções disputam premiação milionária recorde nas semifinais da Copa; veja valores

    Copa do Mundo 2026
    Há 51 minutos
  • Samuell, de braços abertos, comemora gol pela Seleção Brasileira (Foto: Divulgação)

    Aposta do Setorista: Samuell pode ser o próximo nome do Fluminense a sonhar com a Copa do Mundo de 2030

    Fluminense
    Há 23 minutos
  • Lionel Messi, Mbappé, Harry Kane e Lamine Yamal. Os quatro representantes das seleções semifinalistas na zona do ataque.

    Ataques das semifinalistas da Copa superam demais posições; veja valores

    Lance! Negócios
    Há 1 hora

    • Em maio deste ano, Dieperink, que atuava frequentemente como operador de vídeo (VAR) em competições da Uefa, chegou a ser detido pelas autoridades britânicas em Londres. Ele foi investigado por três denúncias, entre elas a de conduta ilícita contra um menor de idade, logo após trabalhar em um duelo da Conference League entre Crystal Palace e Fiorentina.

    continua após a publicidade

    Perda da vaga na Copa do Mundo

    A polícia londrina encerrou o inquérito e retirou todas as queixas contra o holandês por ausência de elementos comprobatórios. Mesmo inocentado judicialmente, o episódio gerou impacto imediato em sua trajetória esportiva internacional.

    A Fifa tomou a decisão de retirá-lo da relação de árbitros selecionados para a Copa do Mundo. Dieperink estava escalado para atuar como o responsável fixo pela tecnologia de vídeo na equipe liderada pelo compatriota Danny Makkelie. A entidade justificou a exclusão sob o argumento de manter estritamente profissionais com condutas inquestionáveis no torneio. O francês Willy Delajod foi chamado para preencher a vaga aberta.

    continua após a publicidade
    Rob Dieperink, árbitro holandês
    O árbitro holandês Rob Dieperink faleceu nesta segunda-feira em sua residência, aos 38 anos (Foto: Reprodução / X)

    Planejamento para o retorno

    No cenário local, a KNVB também havia decidido afastar o profissional das rodadas finais da liga nacional na última temporada. Apesar disso, a entidade máxima do futebol holandês havia iniciado um planejamento para reinseri-lo na rotina de jogos a partir do próximo semestre.

    — O ocorrido causou um reflexo muito pesado sobre ele. Estávamos prestando todo o suporte necessário para que ele passasse por esse período da melhor forma. Nosso objetivo principal era garantir o seu retorno integral ao campo e às funções de vídeo depois do período de férias — declarou Raymond van Meenen, diretor do departamento de arbitragem holandês, em entrevista recente à imprensa local.

    continua após a publicidade

    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    + Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Vitinho jogando no Mineirão

    Cruzeiro

    Clube europeu anuncia jogador, que se despede do Cruzeiro

    Há 41 minutos
    Messi comemora gol marcado por Mac Allister para a Argentina contra a Suíça, na Copa do Mundo

    Parceiro - r7

    Argentina x Inglaterra: desgaste, pressão e favoritismo marcam semifinal da Copa

    Há 1 hora
    Alonso Atlanta (reprodução)

    Futebol Internacional

    Ídolo do Atlético é anunciado por clube dos Estados Unidos: confira

    Há 2 horas
    Lucas Digne, da França, conduz a bola durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre França e Marrocos.

    Futebol Internacional

    PSG encaminha contratação do lateral Lucas Digne, do Aston Villa

    Há 3 horas
    Courtois se lesionou no duelo entre Bélgica e Espanha (Foto: Etienne Laurente/AFP)

    Futebol Internacional

    Courtois preocupa? Exames indicam cenário para o Real Madrid

    Há 3 horas
    Raphinha segura a bola durante Brasil x Haiti

    Futebol Internacional

    Jornal espanhol vê cenário favorável para saída de Raphinha do Barcelona

    Há 4 horas
    Mais LANCE!
    Ex-Vasco, Andrey Santos é o novo reforço do Manchester United

    Andrey Santos é anunciado oficialmente como o novo reforço do Manchester United

    Mbappé comemora gol da França na Copa do Mundo com Dembélé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Como o PSG virou peça-chave na campanha da França na Copa do Mundo?

    Youri Tielemans com os braços levantdos e punhos fechados comemorando a classificação da Bélgica na Copa do Mundo de 2026

    Manchester United fecha contratação de Tielemans após desistir de Éderson

    Maradona, da Argentina, sobe para disputar a bola com Peter Shilton, da Inglaterra, e marca gol de mão nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986

    Semifinal da Copa reúne quarteto de campeões e quebra jejum de 36 anos

    Mbappé conduzindo a bola em campo

    Mbappé alcança feito inédito antes da semifinal da Copa do Mundo

    Éderson vive grande momento na Atalanta (Foto: Reprodução/Instagram)

    Manchester United desiste de Éderson após exames e brasileiro fica na Atalanta

    Lionel Messi - Melhor jogador da Copa

    Quem são os principais candidatos a melhor jogador da Copa do Mundo?

    Marcos Leonardo comemora gol pelo Al-Hilal

    Santos vai faturar quantia milionária com venda de Marcos Leonardo ao Ajax

    Cabo Verde x Argentina no mata-mata da Copa do Mundo

    Grêmio anuncia contratação de jogador de Cabo Verde na Copa do Mundo

    Yamal em preparação antes de atuar pela Espanha.

    Espanha: Rodri defende Yamal de críticas por desempenho 'abaixo do esperado'

    Manu em ação pelo Benfica de Portugal

    Ex-atacante do Benfica, Manú morre em acidente de carro em Portugal