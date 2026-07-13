Árbitro holandês que perdeu vaga na Copa do Mundo morre aos 38 anos Federação planejava o retorno do profissional aos gramados no próximo semestre.

O juiz Rob Dieperink, integrante do quadro de arbitragem da Federação Holandesa (KNVB), faleceu nesta segunda-feira, aos 38 anos. A informação foi veiculada pelo diário Tubantia com dados obtidos pelo RealityFBI, que registrou a movimentação de viaturas policiais e peritos do setor forense na via onde o profissional residia. Fora do esporte, Dieperink exercia o cargo de gestor público na administração municipal de Berkelland.

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We zijn geschrokken en diepbedroefd door het overlijden van Rob Dieperink.



Met Rob verliezen we een zeer gewaardeerde scheidsrechter, maar bovenal een fijne en betrokken collega.



Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem dierbaar was. We wensen hen… pic.twitter.com/OO0ReL0i7F — KNVB (@KNVB) July 13, 2026

Embora o laudo oficial sobre o óbito não tenha sido divulgado, os canais locais trabalham com a linha de investigação de suicídio. A morte ocorre semanas após o profissional vivenciar o momento mais conturbado de sua carreira no esporte.

Em maio deste ano, Dieperink, que atuava frequentemente como operador de vídeo (VAR) em competições da Uefa, chegou a ser detido pelas autoridades britânicas em Londres. Ele foi investigado por três denúncias, entre elas a de conduta ilícita contra um menor de idade, logo após trabalhar em um duelo da Conference League entre Crystal Palace e Fiorentina.

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Perda da vaga na Copa do Mundo

A polícia londrina encerrou o inquérito e retirou todas as queixas contra o holandês por ausência de elementos comprobatórios. Mesmo inocentado judicialmente, o episódio gerou impacto imediato em sua trajetória esportiva internacional.

A Fifa tomou a decisão de retirá-lo da relação de árbitros selecionados para a Copa do Mundo. Dieperink estava escalado para atuar como o responsável fixo pela tecnologia de vídeo na equipe liderada pelo compatriota Danny Makkelie. A entidade justificou a exclusão sob o argumento de manter estritamente profissionais com condutas inquestionáveis no torneio. O francês Willy Delajod foi chamado para preencher a vaga aberta.

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O árbitro holandês Rob Dieperink faleceu nesta segunda-feira em sua residência, aos 38 anos (Foto: Reprodução / X)

Planejamento para o retorno

No cenário local, a KNVB também havia decidido afastar o profissional das rodadas finais da liga nacional na última temporada. Apesar disso, a entidade máxima do futebol holandês havia iniciado um planejamento para reinseri-lo na rotina de jogos a partir do próximo semestre.

— O ocorrido causou um reflexo muito pesado sobre ele. Estávamos prestando todo o suporte necessário para que ele passasse por esse período da melhor forma. Nosso objetivo principal era garantir o seu retorno integral ao campo e às funções de vídeo depois do período de férias — declarou Raymond van Meenen, diretor do departamento de arbitragem holandês, em entrevista recente à imprensa local.

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