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Julián Alvarez revela que quer deixar Atlético de Madrid: 'Realizar meu sonho'

Após propostas de Barcelona e Real Madrid, jogador revelou que quer sair do Atleti

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 19:19
Atualizado há 1 minutos
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Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid e da Argentina na Copa. (Imagem: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)
Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid e da Argentina na Copa. (Imagem: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)

A classificação antecipada da Argentina para próxima fase da Copa do Mundo, garantida após a vitória por 2 a 0 sobre a Áustria nesta segunda-feira (22), ganhou um capítulo inesperado fora de campo pouco tempo depois do fim do jogo. Em entrevista à ESPN na saída do gramado, o atacante Julián Alvarez, do Atlético de Madrid, soltou uma "bomba" ao revelar que pretende deixar o clube espanhol para realizar um sonho. A declaração acontece após propostas de Real Madrid e Barcelona pelo jogador que foram negadas pelo Atleti.

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    Julián Álvarez comemora seu gol no jogo da Argentina contra o Chile
    Julian Alvarez, atacante da Argentina e do Atlético de Madrid. (Foto: Rodrigo ARANGUA / AFP)

    O atacante, foi enfático ao falar sobre o seu futuro.

    —  A verdade é que não sei. Acho que não é o momento certo para falar sobre isso, mas também não posso me esconder. Tento ser uma pessoa honesta. Falei com pessoas do clube e acredito que o melhor para todos os envolvidos é que eu saia. Quero realizar meu sonho —  Disse Álvarez em entrevista.

    A declaração de Álvarez acontece em um momento em que o jogador está valorizado e é muito cobiçado no mercado europeu. Recentemente, o Real Madrid formalizou uma proposta astronômica de 150 milhões de euros (cerca de R$ 900 milhões) para contratar o argentino, mas a oferta foi rejeitada pelo Atlético de Madrid.

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    Apesar da investida merengue e do interesse do Barcelona, ainda não está claro qual é o "sonho" mencionado por Julián Álvarez. Segundo a imprensa espanhola, o clube catalão monitora o ex-jogador do Manchester City há meses e tenta viabilizar a operação, embora os valores pedidos pelo Atlético, que são elevados após a recusa da proposta do Real Madrid, tornem a negociação complexa.

    Enquanto define seu futuro por clubes, Álvarez segue como peça importante na Albiceleste de Lionel Scaloni. Ele entrou no segundo tempo da partida contra a Áustria, substituindo Lautaro Martínez, em um jogo histórico marcado pelos dois gols de Lionel Messi, que se tornou o maior artilheiro isolado da história das Copas com 18 gols.

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    Com a vaga assegurada na fase de grupos, a Argentina agora se prepara para enfrentar a Jordânia no próximo sábado (27), às 23h (de Brasília), podendo garantir a liderança do Grupo J. No horizonte das oitavas de final, Messi, Julián Álvarez e companhia podem cruzar com gigantes como Espanha ou Uruguai.

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