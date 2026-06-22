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Qual foi o resultado do jogo da Argentina hoje?

Messi marcou duas vezes na vitória da Argentina sobre a Áustria

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 18:54
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Messi acena para torcedores após vitória da Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo
Messi acena para torcedores após vitória da Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

A Argentina venceu a Áustria por 2 a 0 nesta segunda-feira (22), no AT&T Stadium, pela segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo de 2026, e garantiu vaga antecipada na fase mata-mata. Partida que marcou mais um capitulo histórico de Lionel Messi no Mundial.

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  • Messi comemora gol marcado pela Argentina contra a Áustria, pela Copa do Mundo

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    O grande protagonista da partida foi o camisa 10. Autor dos dois gols argentinos, Messi alcançou a marca de 18 gols em Copas do Mundo e se isolou como o maior artilheiro da história do torneio.

    A partida começou movimentada e com um susto para os argentinos. Logo aos oito minutos, Messi teve a chance de abrir o placar em cobrança de pênalti, mas desperdiçou a oportunidade ao finalizar para fora. Apesar do erro, o craque respondeu ainda na primeira etapa.

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    Aos 38 minutos, Facundo Medina avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para a área. Thiago Almada deixou a bola passar, e Messi apareceu para finalizar de canhota e balançar as redes. O gol colocou a Argentina em vantagem e marcou a ultrapassagem do argentino sobre Miroslav Klose na lista histórica de artilheiros das Copas.

    Argentina controla o jogo e confirma a vitória

    Na volta do intervalo, a Áustria tentou reagir e criou boas oportunidades. A principal delas veio em uma cobrança de falta de Marcel Sabitzer, defendida por Emiliano Martínez.

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    A Argentina também levou perigo em finalizações de Julián Álvarez e Nico González, mas só voltou a marcar nos acréscimos. Em um contra-ataque, Messi aproveitou uma sobra de bola dentro da área, driblou o goleiro Schlager e, após um rebote, empurrou para o gol para fechar o placar em 2 a 0.

    Argentina classificada

    Com a vitória, a seleção comandada por Lionel Scaloni chegou aos seis pontos no Grupo J e assegurou a classificação antecipada para a fase eliminatória da Copa do Mundo.

    Além da vaga garantida, a noite ficou marcada pelo recorde de Messi, que ampliou sua vantagem no topo da artilharia histórica dos Mundiais e segue aumentando sua coleção de marcas com a camisa da Argentina.

    Messi comemora segundo gol marcado pela Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo
    Messi comemora segundo gol marcado pela Argentina sobre a Áustria na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

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