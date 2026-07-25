Neymar salva o Santos no fim, e Peixe empata com a Chapecoense em casa Atacante marcou dois gols, mas deixou escapar a vitória

O Santos reencontrou sua torcida na Vila Belmiro após a pausa provocada pela disputa da Copa do Mundo, em uma noite que começou com clima de celebração e terminou com um empate de sabor agridoce para os donos da casa. O Peixe teve um primeiro tempo dominante, controlou as ações e abriu o placar com Neymar, que voltou a marcar pelo Brasileirão depois da participação no Mundial. A Chapecoense, porém, reagiu na segunda etapa e conseguiu virar a partida com gols de Marcinho e João Ananias, este último contra. Quando a derrota parecia definida, Neymar voltou a aparecer como protagonista e deixou tudo igual aos 40 minutos do segundo tempo, cobrando pênalti.

Com o 2 a 2, o Santos chegou aos 22 pontos e subiu para a 14ª posição da tabela do Brasileirão, ganhando duas colocações na classificação. O resultado também trouxe um pouco mais de tranquilidade para o Peixe na luta contra o rebaixamento, embora a equipe ainda precise somar pontos nas próximas rodadas para se afastar definitivamente da parte inferior da tabela.

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Para a Chapecoense, o ponto conquistado na Vila Belmiro levou a equipe aos 10 pontos no Campeonato Brasileiro. O time catarinense permanece na última colocação, mas deixa Santos com um resultado importante para a sequência da luta contra o rebaixamento. A equipe chegou a estar em vantagem no segundo tempo, depois de reagir ao domínio santista na etapa inicial, mas acabou sofrendo o empate nos minutos finais em cobrança de pênalti convertida por Neymar.

Primeiro tempo foi inteiro do Santos

O Santos foi amplamente superior durante a primeira etapa na Vila Belmiro. Com uma formação mais agressiva, o Peixe demorou alguns minutos para encaixar seu jogo, mas assumiu o controle da partida aos poucos e passou a criar as principais oportunidades. Neymar foi o principal articulador das ações ofensivas, carregando a bola e procurando os companheiros no ataque. O camisa 10 tentou três finalizações antes de encontrar as redes em uma jogada de qualidade: após tabelar com Barreal dentro da área, bateu colocado e apenas tirou o goleiro da jogada para colocar o Santos em vantagem. Na celebração, Neymar simulou uma distribuição de cartas, em alusão às críticas que recebeu por participar de partidas de pôquer durante a semana.

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A Chapecoense, mais recuada, encontrou uma boa oportunidade para buscar o empate aos 38 minutos. Depois de uma falha da defesa santista, o lateral Fernando apareceu praticamente livre na pequena área, mas não conseguiu acertar o alvo. A equipe catarinense ainda finalizou uma segunda vez, com Tubarão, já nos instantes finais antes do intervalo.

De maneira geral, porém, a Chapecoense pouco ameaçou a meta defendida por Brazão. O Santos, por sua vez, ainda tenta ganhar entrosamento com a nova configuração do time, que conta com Neymar mais avançado e Bontempo desempenhando a função de segundo volante. Apesar do domínio territorial e da maior iniciativa, a equipe ainda precisa melhorar a presença no último terço do campo e ter mais precisão na hora de concluir as jogadas.

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Mudanças da Chape alteram rumo da partida

Na volta para a segunda etapa, o treinador da Chapecoense, Rafael Lacerda, promoveu três substituições, tornando a equipe mais ofensiva em campo. O resultado das alterações não demorou para aparecer. Aos cinco, Giovanni Augusto invadiu a área pela direita e cruzou para Marcinho, livre, tocar no canto de Gabriel Brazão e empatar. Dez minutos depois, em jogada idêntica, a Chape virou após Bolasie cruzar e o zagueiro João Ananias fazer contra.

Oito segundos antes: a inteligência artificial que tenta prever o futebol

Cuca respondeu rápido e trocou Rollheiser, Arão e Igor Vinicius por Caballero, Oliva e Gabriel Menino, para ver se conseguia retomar o controle do jogo, perdido após a virada relâmpago da Chapecoense.

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O jogo seguiu na mesma toada, com os visitantes sem sustos. Até que Caballero foi derrubado na área. Pênalti que Neymar cobrou com categoria para empatar.

Marcinho, jogador da Chapecoense, comemora seu gol durante partida contra o Santos - (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

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Visão do lance!

Lance Capital 💡

O gol de empate da Chapecoense. Depois que Marcinho marcou, o Santos não conseguiu mais ter a tranquilidade necessária para retomar as rédeas da partida. Cedeu espaços e levou a virada poucos minutos depois.

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Deu aula 🏅

Neymar. Só ele é capaz de transformar o Santos em uma equipe competitiva. O camisa 10 voltou e marcou dois gols, sendo fundamental para que o Peixe não fosse derrotado em casa.

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Ficou abaixo 📉

Rollheiser. O argentino parecia uma rotação abaixo dos demais jogadores do Santos. Foi substituído no segundo tempo e não deixou saudades.

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 X 2 CHAPECOENSE

CAMPEONATO BRASILEIRO - 20ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 25/07/2026 - 18h30

📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

🥅 Gols: Neymar, aos 36' do 1ºT e aos 40' do 2ºT (SAN); Marcinho, aos 5' do 2º T e João Ananias (contra), aos 16' do 2ºT (CHA)

🟨 Cartões amarelos: Camilo (CHA)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Acacio Menezes Leao

🏁VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro

⚽ ESCALAÇÕES

SANTOS (Técnico: Cuca)

Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Gabriel Menino), Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; Willian Arão (Oliva), Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser (Caballero), Barreal e Gabigol.

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CHAPECOENSE (Técnico: Rafael Lacerda)

Matheus Aurélio; Bruno Tubarão, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Fernando (Bruno Pacheco); Camilo, David (Bruno Mathias) e Max Alves; Ênio (Giovanni Augusto), Kevin Ramírez (Marcinho) e Bolasie