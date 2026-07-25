Neymar salva o Santos no fim, e Peixe empata com a Chapecoense em casa
Atacante marcou dois gols, mas deixou escapar a vitória
O Santos reencontrou sua torcida na Vila Belmiro após a pausa provocada pela disputa da Copa do Mundo, em uma noite que começou com clima de celebração e terminou com um empate de sabor agridoce para os donos da casa. O Peixe teve um primeiro tempo dominante, controlou as ações e abriu o placar com Neymar, que voltou a marcar pelo Brasileirão depois da participação no Mundial. A Chapecoense, porém, reagiu na segunda etapa e conseguiu virar a partida com gols de Marcinho e João Ananias, este último contra. Quando a derrota parecia definida, Neymar voltou a aparecer como protagonista e deixou tudo igual aos 40 minutos do segundo tempo, cobrando pênalti.
Com o 2 a 2, o Santos chegou aos 22 pontos e subiu para a 14ª posição da tabela do Brasileirão, ganhando duas colocações na classificação. O resultado também trouxe um pouco mais de tranquilidade para o Peixe na luta contra o rebaixamento, embora a equipe ainda precise somar pontos nas próximas rodadas para se afastar definitivamente da parte inferior da tabela.
Para a Chapecoense, o ponto conquistado na Vila Belmiro levou a equipe aos 10 pontos no Campeonato Brasileiro. O time catarinense permanece na última colocação, mas deixa Santos com um resultado importante para a sequência da luta contra o rebaixamento. A equipe chegou a estar em vantagem no segundo tempo, depois de reagir ao domínio santista na etapa inicial, mas acabou sofrendo o empate nos minutos finais em cobrança de pênalti convertida por Neymar.
Primeiro tempo foi inteiro do Santos
O Santos foi amplamente superior durante a primeira etapa na Vila Belmiro. Com uma formação mais agressiva, o Peixe demorou alguns minutos para encaixar seu jogo, mas assumiu o controle da partida aos poucos e passou a criar as principais oportunidades. Neymar foi o principal articulador das ações ofensivas, carregando a bola e procurando os companheiros no ataque. O camisa 10 tentou três finalizações antes de encontrar as redes em uma jogada de qualidade: após tabelar com Barreal dentro da área, bateu colocado e apenas tirou o goleiro da jogada para colocar o Santos em vantagem. Na celebração, Neymar simulou uma distribuição de cartas, em alusão às críticas que recebeu por participar de partidas de pôquer durante a semana.
A Chapecoense, mais recuada, encontrou uma boa oportunidade para buscar o empate aos 38 minutos. Depois de uma falha da defesa santista, o lateral Fernando apareceu praticamente livre na pequena área, mas não conseguiu acertar o alvo. A equipe catarinense ainda finalizou uma segunda vez, com Tubarão, já nos instantes finais antes do intervalo.
De maneira geral, porém, a Chapecoense pouco ameaçou a meta defendida por Brazão. O Santos, por sua vez, ainda tenta ganhar entrosamento com a nova configuração do time, que conta com Neymar mais avançado e Bontempo desempenhando a função de segundo volante. Apesar do domínio territorial e da maior iniciativa, a equipe ainda precisa melhorar a presença no último terço do campo e ter mais precisão na hora de concluir as jogadas.
Mudanças da Chape alteram rumo da partida
Na volta para a segunda etapa, o treinador da Chapecoense, Rafael Lacerda, promoveu três substituições, tornando a equipe mais ofensiva em campo. O resultado das alterações não demorou para aparecer. Aos cinco, Giovanni Augusto invadiu a área pela direita e cruzou para Marcinho, livre, tocar no canto de Gabriel Brazão e empatar. Dez minutos depois, em jogada idêntica, a Chape virou após Bolasie cruzar e o zagueiro João Ananias fazer contra.
Oito segundos antes: a inteligência artificial que tenta prever o futebol
Cuca respondeu rápido e trocou Rollheiser, Arão e Igor Vinicius por Caballero, Oliva e Gabriel Menino, para ver se conseguia retomar o controle do jogo, perdido após a virada relâmpago da Chapecoense.
O jogo seguiu na mesma toada, com os visitantes sem sustos. Até que Caballero foi derrubado na área. Pênalti que Neymar cobrou com categoria para empatar.
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Visão do lance!
Lance Capital 💡
O gol de empate da Chapecoense. Depois que Marcinho marcou, o Santos não conseguiu mais ter a tranquilidade necessária para retomar as rédeas da partida. Cedeu espaços e levou a virada poucos minutos depois.
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Deu aula 🏅
Neymar. Só ele é capaz de transformar o Santos em uma equipe competitiva. O camisa 10 voltou e marcou dois gols, sendo fundamental para que o Peixe não fosse derrotado em casa.
Ficou abaixo 📉
Rollheiser. O argentino parecia uma rotação abaixo dos demais jogadores do Santos. Foi substituído no segundo tempo e não deixou saudades.
✅ FICHA TÉCNICA
SANTOS 2 X 2 CHAPECOENSE
CAMPEONATO BRASILEIRO - 20ª RODADA
🗓️ Data e horário: sábado, 25/07/2026 - 18h30
📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
🥅 Gols: Neymar, aos 36' do 1ºT e aos 40' do 2ºT (SAN); Marcinho, aos 5' do 2º T e João Ananias (contra), aos 16' do 2ºT (CHA)
🟨 Cartões amarelos: Camilo (CHA)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Acacio Menezes Leao
🏁VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro
⚽ ESCALAÇÕES
SANTOS (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Gabriel Menino), Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; Willian Arão (Oliva), Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser (Caballero), Barreal e Gabigol.
CHAPECOENSE (Técnico: Rafael Lacerda)
Matheus Aurélio; Bruno Tubarão, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Fernando (Bruno Pacheco); Camilo, David (Bruno Mathias) e Max Alves; Ênio (Giovanni Augusto), Kevin Ramírez (Marcinho) e Bolasie
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